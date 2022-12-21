NETLEŞTİ! Devletten 0.77 0.88 0.95 faizle 120 ay vadeli konut kredisi müjdesi!! İşte hesaplama tablosu: Aylık taksitler

Hesaplama tablosu: Aylık taksitler... Devlet 0.77 0.88 0.95 faizle 120 ay vadeli konut kredisi müjdesi!! 120 ay vadeli konut kredisi gündemin araştırılsın konusu oldu. Devlet tarafından 0.77, 0.88 ve 0.95 faiz ile hesaplama tablosu paylaşıldı. Türkiye de son zamanlar da konut kredisinde yaşanan sorunlara karşılık çözümler geliştirilmeye başlandı.

Ziraat Bankası eski genel müdürü Şenol Babuşcu taraf yapılan açıklama gündemi sarstı. Konut sektörünü canlandırmak için düşük faizli konut kredisi verileceği açıklandı.

Düşük Faizli Konut Kredisi Geliyor!

Konut sektörünün canlanması için Ziraat Bankası tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Verilen bilgiye göre;

Ø 5 milyona kadar konutlar için %0.79

Ø 5 ile 10 milyon arası konutlar için %0.89

Ø 10 milyon üstü konutlar için %0.99

0.79 Faizli Konut Kredisinde Hesaplama Tablosu

Ø 0.79 faizli konut kredi tutarı: 1.000.000,00 TL

Ø Faiz Oranı: %0,79

Ø Taksit Sayısı: 120 ay

Ø Taksit Tutarı: 12.928,81 TL

Ø Geri ödenecek toplam tutar: 1.551.456,78 TL

0.89 Faizli Konut Kredisinde Hesaplama Tablosu

Ø Kredi Tutarı: 5.000.000,00 TL

Ø Faiz Oranı: %0,89

Ø Taksit Sayısı: 120 ay

Ø Taksit Tutarı: 67.972,44 TL

Ø Geri ödenecek toplam tutar: 8.156.692,37 TL

0.99 Faizli Konut Kredisinde Hesaplama Tablosu

Ø Kredi Tutarı: 10.000.000,00 TL

Ø Faiz Oranı: %0,99

Ø Taksit Sayısı: 120 ay

Ø Taksit Tutarı: 142.778,10 TL

Ø 0.99 faizli konut kredisi için ödenecek tutar: 17.133.372,81 TL

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