Dacia Duster, Fiat Egea modelleri 263.000 TL ve 223.000 TL'den satılıyor! Vatandaş bayilere akın etti!

Vatandaş bayilere akın etti! Dacia Duster, Fiat Egea modelleri 263.000 TL ve 223.000 TL'den satılıyor! Yeni yıla 0 oranında artarak 450 bin TL’den 1 milyon 4 bin TL’ye çıkartıldı. Engellilik oranına göre ÖTV indirimi artan uygulama sayesinde 220 bin TL’ye araç sahibi olmak mümkün. Engelli birisinin araç almak için 18 yaşını geçmiş reşit ve almak istediği aracın grubunda ehliyete sahip olması gerekiyor.

ÖTV Muafiyetli Olan Hangi Araç Ne Kadar?

ÖTV muafiyeti sayesinde oldukça düşük fiyata sahip olmak mümkün. Renault Clio modelleri 308.000 TL ile 450.000 TL arasında değişiyor. Dacia Duster marka araçlar 263.000 TL ile 378.000 TL arasında değişkenlik göstermekte. Fiat Egea modellerinde fiyatlar 223.000 TL’den 334.000 TL’ye kadar çıkmakta. Volkswagen Polo model araçlar ise 272.000 TL ile 373.000 TL arasında oynamakta.

Bütün bu yapılacak olan değerlendirme ile çok büyük indirimler elde edebilirsiniz. Bu indirimler ile alacağınız aracın modeli yükselirken ödeyeceğiniz miktar azalmış olacaktır. ÖTV muafiyeti olan araçlar açıklandı. Açıklanan listelere baktığınızda satın almak istediğiniz modelin fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Böylece hemen aracınızı satın alarak fiyatlar yükselmeden uygun fiyatlı aracınıza ulaşabilirsiniz.

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