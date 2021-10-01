Netflix Dizisi Aşk 101’den Kötü Haber!

İkinci sezonu ile tekrardan izleyici karşısına çıkan Netflix'in 3. orijinal yerli projesi Aşk 101, beğeni toplamaya devam ediyor. Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı ve Selahattin Paşalı gibi birbirinden başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu yapım, ikinci yeni sezonu ile birlikte Netflix'te hayranları ile buluştu. Tıpkı ilk sezonu gibi yapımın 2. sezonu da 8 bölümden oluşuyor ve oyuncular performansları ile ilgi topluyor. Fakat 2. sezonu yayınlanan Aşk 101 isimli Netflix dizisinin izleyicileri ise bir konu hakkında üzgün.

Dizinin yayınlanan fragmanında Aşk 101 isimli dizinin ikinci sezonu ile final yapacağı bilgisine ulaşılmış ve detaylar merak konusu olmuştu. Proje hakkında yapılan yorumlarda ise Aşk 101’in final sezonu ile geri döndüğü açıklanmıştı. Seyirci kitlesi ilk sezona göre dizinin ikinci sezonunu daha çok beğendi ve final kararı alınmasını da üzüntü ile karşıladı. Birinci sezon ardından ikinci sezonu ile de büyük başarılara imza atan Aşk 101 isimli sevilen dizi hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte son sezonu ile Netflix'te yer alan Aşk 101 isimli başarılı yapım ve final kararı ile ilgili merak edilenler...

Sosyal medya hesabında Aşk 101 isimli dizi ile ilgili çok sayıda olumlu yorum yer aldı ve izleyici kitlesi proje hakkında önemli ifadeler kullandı. Bir grup seyirci ise dizinin final yapmasına isyan ederken Aşk 101'in bu kararı almasına karşı çıktı. Dizinin ikinci sezonunun da çok beğenildiği söylenildi ve “harikaydı” şeklinde yorumlar yazıldı. Diğer izleyici grubu ise “neden final yapıyor” şeklinde tepki gösterirken dizinin devam etmesi için istekte bulundu.

Dizinin 1. sezonunda oyuncular lise öğrencisi olarak seyirci karşısına çıkıyordu fakat projenin ikinci sezonunda ise öğrenciler daha büyümüş bir halde performans sergiledi.