Nesrin Cavadzade Bu Kez Şaşırdı! Gökhan Alkan Ne Paylaştı?

Ekranların aranılan yüzü başarılı ve yetenekli oyuncu Nesrin Cavadzade ile kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan sıklıkla adından söz ettiriyor. ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve reyting rekorları kıran Kalp Yarası dizisinin başrolü Gökhan Alkan kariyerine parlama noktasını yaşamıştı. Show TV ekranlarında dizi hayranları ile buluşacak olan Üç Kuruş ile ekranlara dönecek olan Nesrin Cavadzade de merak içerisinde takip ediliyor.

Ünlü çift uzun soluklu olan Yasak Elma dizisinden setinde tanışmış ve bir ilişkiye başlamıştı. Ağustos ayında tanışan iki ünlü oyuncu Yasak Elma dizisi ile başlayan aşklarını bir yüzük ile taçlandırılmıştı. Yetenekli oyuncu Gökhan Alkan Datça'da bulunan bir otelde yer ayırtmış, kendisinin ve Nesrin Cavadzade’nin ailesini otelde bir araya getirmişti. İddialara göre ailelerin yanında sevgilisi Nesrin Cavadzade’ye romantik bir evlilik teklifinde bulunan ünlü oyuncu sevgilisinden “Evet” yanıtını da almıştı.

İki ünlü oyuncu arasında bazı zamanlarda ayrılık haberleri de çıkıyor fakat ünlü isimler bu haberleri hızlı bir şekilde yalanlıyor. Sıklıkla sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisi Nesrin Cavadzade ile fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu Gökhan Alkan dikkatleri üzerinde topluyor.

Gökhan Alkan yine Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı ve paylaşılan fotoğrafın altına ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade de yorum yaparak dikkat çektim. Birlikte çekilen fotoğraflarının altına “Hesabın mı hacklendi?” şeklinde yorum yazan ünlü oyuncu, çok sayıda beğeni aldı. Nesrin Cavadzade’nin yapmış olduğu yorum takipçilerinin merak duymasını sağladı ve yoruma çok sayıda yanıt verildi. Gökhan Alkan ise sevgisinin yorumuna kalp emojisi kullanarak yanıt vermeyi tercih etti ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. 3 milyon takipçili sosyal medya hesabı üzerinden çift fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Gökhan Alkan, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.