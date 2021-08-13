Neslihan Atagül Sağlık Durumu Nasıl?

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, bağırsak rahatsızlığı sebebiyle sıkıntılı günler geçirmiş ve rol aldığı diziden ayrılmak durumunda kalmıştı. Son olarak sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Çok daha iyi olduğunu ve düzene girdiğini ifade eden ünlü oyuncu, hayatı boyunca perhizine de dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Ünlü çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz gün iki genç ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere takıldı ve açıklamalarda bulundu. Manevi kardeşlerimiz dediği iki genç ile birlikte görüntülenen ünlü çift, merak edilenlere yanıt verdi.

39 yaşındaki başarılı oyuncu Kadir Doğulu, eşi ile kendisine eşlik eden misafirlerine semtin tarihi yapısı ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Çift, mola verdikleri sırada tarihi semti adını vermekte olan Valikonağı ile Teşvikiye caddesinin kesişim noktası hakkında açıklama yaptı. Kesişim noktasındaki nişan taşını yakından inceleyen ünlü çift, tarihçeyi anlattı.

Hızlı bir şekilde kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz aylarda hastaneye giden başarılı oyuncu Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu problemi yaşamıştı. 10 gün boyunca rapor alan ünlü isim daha sonra sağlık problemleri sebebi ile Sefirin Kızı dizisine de veda etmişti.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve kendisini çok yormadığını anlattı. Yeni yeni kendisini toparladı için yavaş yavaş sporu hayatına alacağını ifade eden ünlü isim, merak edilenleri yanıtladı.

Setlere ne zaman döneceği hakkında da bilgi paylaşımda bulunan Neslihan Atagül, ciddi bir şey yaşadığını ve setlere geri dönmek için tam olarak geçmesini beklediğini ifade etti. Tam olarak ne zaman dönüş yapacağı hakkında bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden ünlü oyuncu, dinlendiğini ve sağlık durumunun tam olarak düzelmesini istediğini açıkladı.