Neşet Ertaş'ın Hayatını Film Yapmak İsteyen Mustafa Uslu’ya Bir Tepki Daha!

Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın ailesinden sonra yapımcı Mustafa Uslu’ya bir tepki daha geldi ve konu magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yapımcı Mustafa Uslu, halk ozanı olan Neşet Ertaş'ın yaşamını beyazperdeye aktarmak için hazırlıklarına devam ediyordu. Yazar Bayram Bilge Tokel, Ertaş'ın biyografisini kalemi almıştı ve önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Halk ozanının, oğlu Hüseyin Ertaş'a bir vasiyeti olduğunu ifade eden Tokel, hayatının film yapılmamasını istediğini açıkladı. Gözünü şöhret hırsı, para hırsı ve yükselme hırsı bürüyen birileri için gün doğduğunu ifade eden yazar Bayram Bilge Tokel, açıklamaları ile dikkatleri üzerinde topladı. Felsefesi, yaşamı ve türküleri ile hayatını hakikate, halka adayan büyük bir halk ozanının bu değerleri tamamen hiçe sayan bir anlayışın elinde pazarlama figürüne dönüştürülmek istendiğini söylenildi.

Saz ve söz ustası, abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatı, ünlü yapımcı Mustafa Uslu tarafından beyazperdeye yansımak isteniyordu. Filmin isminin “Garip Bülbül, Neşet Ertaş” olacağı bilgisine ulaşılırken sanatçının ailesi ise bu karara tepkide bulunmuştu. Ailesinden sonra Neşet Ertaş kitabının yazarı ve aynı zamanda ünlü sanatçının yakın dostu Bayram Bilge Tokel de tepki göstermeyi ihmal etmedi.

Usta sanatçının oğluna hayatının filin yapılmaması yönünde vasiyet ettiğini ifade eden Tokel, beyazperde fikrine karşı çıktı. Projenin 2 sene önce Mustafa Uslu tarafından kendisine teklif edildiğini ifade eden Tokel, bu teklifi kabul etmediğini de açıkladı. Bu duruma sebep olarak ise Neşet Ertaş'ın kendi hayatının bir filme aktarılması konusuna çok sıcak bakmadığını bildiğini söyledi. Daha önce de tekliflerin yapıldığını fakat kendisinin asla kabul etmediğini, sık sık anlattığını söyleyen Tokel, onay vermediğini açıkladı. Konu hakkında gerçekleşen ilk tepki ise Neşet Ertaş'ın çocukları olan Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş, Nigar Leyla Ertaş ve Canan İlhan tarafından gerçekleşmişti.