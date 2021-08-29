10.000 TL Ödeme Alacaklara Müjde, Hemen SMS Atarak Alın. Bankalardan artık kredi almak çok kolay. 10.000 TL'ye kadar SMS atarak ne kadar kredi alacağınızı göreceksiniz. 10.000 TL'ye kadar kredi alacak kişilere, bankalar 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sıunuyor. Üstelik banka kredi notu yüksek olan kişilere daha yüksek kredi limitleri verileceği duyuruldu.

Kredi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli 10.000 TL kredi kullanmaları için banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Bankalardan ayrıca düzenli ödemeler ve performansına göre kredi imkanı sağlanmaktadır. Başvuru yapacağınız bankaların kredi faiz oranlarını kendi resmi internet sitelerinden güncel olarak öğrenebilir, başvuru sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 10.000 TL Kredi

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alacak kişiler SMS atarak onay alabilir. Bunun için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Bireysel yazın boşluk bırakın TC KİMLİK numaranızı yazarak boşluk bırakın ve Aylık Gelir yazarak 4411 numarasına gönderin. Bu şekilde başvuru yapacak olan kişilere 5 dakika içinde banka üzerinden sonuç gelecek. Kredi onayı alan kişiler, Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek kredi kullanabilirler.

QNB Finansbank SMS Kredi

QNB Finansbank üzerinden 5030 SMS kredi kampanyasına katılacak olan kişilere banka hızlı sonuç verecek. 10.000 TL ve üzerinde kredi almak isteyenler, TC KİMLİK numarasını 5030'a göndermeleri yeterli olacaktır. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve 5 dakikada kredi sonucunu öğreneceksiniz. Onaylanan kredinizi de bankadan hemen alabileceksiniz.

TEB SMS Kredi 10.000 TL Ödeme

Son zamanlarda oldukça fazla kredi başvurusu alan bankalardan birisi olan TEB Bankası da 10.000 TL'ye kadar yeni bir ödeme yapıyor. 10.000 TL'ye kadar SMS kredi alacak kişiler TC kimlik numarasını 4466 numarasına mesaj atması yeterli olacaktır. Bu bankadan yapılan başvurular aynı gün içinde sonuçlanacak ve onay alan kişiler, kimlikle en yakın TEB bankası şubesine giderek kredi alabileceklerdir. TEB 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlamaktadır. İlk taksit ödemesinde erteleme yaparsanız 33 ay vadeli olarak işlem yapabilirsiniz.