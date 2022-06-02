Moskova, Ukrayna'nın Yüzde 20'sini Kontrol Ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'nın şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini işgal ettiğini söyledi.

Ukrayna Başsavcısı'na göre, savaşın başlamasından bu yana en az 261 çocuk öldü ve 460 çocuk yaralandı. Sayım, etkin çatışma yerlerini içermez.

Zelenskiy, 200.000 çocuğun zorla Rusya'ya götürülen ve geniş ülkeye dağıtılan Ukraynalılar arasında olduğunu tahmin ediyor.

Luhansk'ın bölge valisi, Rus kuvvetlerinin kilit doğu kentinde istikrarlı kazanımlar elde ettiği için sivillerin Severodonetsk'teki bir kimya tesisinin altına sığındığını söyledi.

Yetkililer, bir Rus füzesinin Batı Lviv bölgesindeki demiryolu hatlarını vurduğunu, Batı silahları ve diğer malzemeler için önemli bir kanal olduğunu söylüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Perşembe günü Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesi bekleniyor.

ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguluyor

ABD hazinesi, bir yat yönetim şirketine ve sahiplerine karşı bir dizi yeni yaptırım açıkladı ve bunları Rus seçkinlerinin ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerini zenginleştirmesine izin veren yozlaşmış bir sistemin parçası olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı ayrı ayrı Putin'e yakın ek Rus oligarklarını ve seçkinlerini hedef alırken, Ticaret Bakanlığı Rus ordusunun teknoloji elde etme yeteneğini daha da kısıtlıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus'ta bulunan 71 tarafın Varlık Listesi'ne eklenmesi ve bunların ABD menşeli ürünler veya belirli ABD teknolojisi veya yazılımlarından türetilen yabancı malı ürünler elde etmelerini etkili bir şekilde engellemesi de dahildir.

Rusya, ABD'yi Ukrayna'ya askeri yardım konusunda uyardı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri tedarik etmesinin, "üçüncü bir ülkenin" çatışmaya sürüklenme riskini artırdığını söyledi.

Lavrov'un yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımının doğrudan bir çatışma riskini artırdığını söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "ABD'nin yangına kasıtlı ve gayretli bir şekilde yakıt eklediğine inanıyoruz" dedi.

Ukrayna, yeni silah paketi için ABD'ye minnettar

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Ukrayna için 700 milyon dolarlık yeni bir silah paketi için ABD'ye ve mevkidaşı Antony Blinken'a şükranlarını sundu.

Yeni paket, 80 km'ye kadar olan hedefleri doğru bir şekilde vurabilen topçu roket sistemlerini içerecek.