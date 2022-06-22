Neden Dünya Çapında Bir Petrol Arıtma Krizi Var?

Fiyatlar, Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmeden önce zaten yükselmişti. Ancak Mart ortasından bu yana, ham petrol fiyatları yalnızca mütevazı bir şekilde yükselirken, yakıt maliyetleri arttı. Sebebin çoğu, yüksek küresel talebi karşılamak için ham petrolü benzine ve dizele dönüştürmek için yeterli arıtma kapasitesinin olmamasıdır.

DÜNYA RAFİNERİLERİ GÜNLÜK NE KADAR ÜRETİM YAPABİLİR?

Genel olarak, Uluslararası Enerji Ajansı'na göre günde yaklaşık 100 milyon varil petrol rafine etmek için yeterli kapasite var, ancak bu kapasitenin yaklaşık %20'si kullanılabilir değil. Kullanılamayan bu kapasitenin çoğu Latin Amerika'da ve yatırım eksikliğinin olduğu diğer yerlerde. Bu, öngörülen kapasitede günde 82-83 milyon varil civarında bir yerde kalıyor.

KAÇ RAFİNERİ KAPATTI?

Rafinaj endüstrisi, 2020'nin başından bu yana dünyanın toplam 3,3 milyon varil günlük rafineri kapasitesini kaybettiğini tahmin ediyor. Bu kayıpların yaklaşık üçte biri Amerika Birleşik Devletleri'nde, geri kalanı Rusya, Çin ve Avrupa'da gerçekleşti. Sokağa çıkma yasağı ve uzaktan çalışmanın yaygın olduğu pandeminin başlarında yakıt talebi düştü. Bundan önce, rafinaj kapasitesi en az otuz yıldır hiçbir yıl azalmamıştı.

RAFİNASYON BAŞLAYACAK MI?

Küresel rafinaj kapasitesinin 2022'de günde 1 milyon varil ve 2023'te günde 1,6 milyon varil artması bekleniyor.

PANDEMİ ÖNCESİNDEN BU YANA RAFİNASYON NE KADAR AZALDI?

Nisan ayında, günlük 78 milyon varil, pandemi öncesi ortalama olan 82,1 milyon varilden keskin bir düşüşle işlendi. IEA, Çinli rafinerilerin yeniden çevrim içi olmasıyla birlikte rafinerinin yaz aylarında günde 81,9 milyon varile yükselmesini bekliyor.

ÇEVRİMDIŞI EN RAFİNASYON KAPASİTESİ NEREDE VE NEDEN?

Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya ve Avrupa, rafinerileri pandemi öncesine göre daha düşük kapasitede işletiyor. ABD rafinerileri, çeşitli nedenlerle 2019'dan bu yana günde yaklaşık bir milyon varil kapasite kapattı.

Kaynaklar Reuters'e verdiği demeçte, Rusya'nın rafinaj kapasitesinin yaklaşık %30'unun Mayıs ayında atıl durumda olduğunu söyledi. Birçok Batılı ülke Rus yakıtını reddediyor.

Çin en fazla yedek rafinaj kapasitesine sahip, rafine ürün ihracatına, Çin'in yedek kapasitesinin çoğunu elinde bulunduran daha küçük bağımsız şirketlere değil, çoğunlukla devlete ait büyük rafineri şirketlerine verilen resmi kotalar kapsamında izin veriliyor.

Geçen hafta itibariyle, Çin'in devlet destekli rafinerilerinde çalışma oranları ortalama %71,3 ve bağımsız rafinerilerde %65,5 civarındaydı. Bu, yılın başlarından daha yüksekti, ancak tarihi standartlara göre düşüktü.

YÜKSEK FİYATLARA KATKI DA NELER VAR?

Ürünleri denizaşırı gemilerde taşımanın maliyeti, yüksek küresel talep ve Rus gemilerine uygulanan yaptırımlar nedeniyle arttı. Avrupa'da rafineriler, operasyonlarına güç sağlayan doğal gazın yüksek fiyatlarıyla kısıtlıdır.