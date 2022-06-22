Almanya Nükleer Santrallerini Çalışır Durumda Tutabilir Mi?

Eski Şansölye Angela Merkel, 2011'deki Fukushima nükleer felaketinden sonra nükleer enerji kullanımını durdurma sözü verdi ve kamu hizmetleri liderleri, 2022'nin sonuna kadar kalan üç reaktörün kapatılması için hazırlandı.

Yakıt çubukları tedarikindeki kısıtlamaların ve uzman personelin onları açık tutmayı imkansız hale getirdiğini söylüyorlar.

Hükümet ayrıca Mart ayında yasal, güvenlik ve sorumluluk konularının nükleer enerjiyi sürdürmeyi engellediğini söyledi.

Bununla birlikte, Sosyal Demokrat liderliğindeki hükümet içindeki bazı Liberaller ve muhalefetteki Muhafazakarlar, Almanya'nın çevresel nedenlerle kullanımdan kaldırdığı kömürün yeniden değerlendirildiğini, nükleerin de yeniden ele alınması gerektiğini söylüyor.

Şansölye Olaf Scholz şimdiye kadar nükleerin daha uzun süre çalışmasına karşı çıktı.

NEDEN İHTİYAÇ?

Moskova'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna'yı işgalinin ardından Almanya, Rusya'nın gaz ithalatındaki payını %55'ten tahminen %35'e indirdi, ancak yine de ona bağımlı.

Avrupa Birliği Rus enerjisi kullanımını azaltmaya çalışırken, Rusya da Kuzey Akım 1 boru hattından Almanya'ya olan akışı kapasitenin %40'ına indirdi. Moskova, Batı yaptırımlarının onarımları engellediğini söylüyor; Avrupa, bunun akışları azaltmak için bir bahane olduğunu söylüyor.

Açıklama ne olursa olsun, enerji düzenleyicisi Bundesnetzagentur, tüketicilerin ısınmasını ve endüstrinin işleyişini sürdürmede sorunlar olacağını söyledi. Aynı zamanda, piyasalar kıtlığa hazırlanırken yükselen fiyatlar, durgunluk riskini artırıyor.

İthal ve yerli kömür kullanımının artmasının yanı sıra, nükleer enerji, 'i gazla çalışan santraller tarafından üretilen elektrik üretim sektörünün rahatlamasına yardımcı olabilir.

Almanya'nın 41 milyon hanesini ısıtmak için elektrik için daha az gaz kullanılması, çoğu durumda hammadde olarak buna ihtiyaç duyan sanayi için daha fazla yer açacaktır.

Kamu hizmetleri E.ON (EONGn.DE) , RWE (RWEG.DE) ve EnBW (EBKG.DE) sırasıyla Isar 2, Emsland ve Neckarwestheim 2 - toplam 4.300 megawatt (MW) nükleer kapasiteye sahiptir.

Kalan üç reaktör, altı reaktörün Almanya'nın elektriğinin 'sini sağladığı geçen yılın sonunda kapandı.

Almanya için diğer enerji alternatifleri, hava durumuna ve ithal sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerine dayanan güneş ve rüzgardır .

LNG ile ilgili zorluk, özellikle ABD'nin en büyük ihracat tesislerinden birinin işletmecisi olan Freeport LNG'nin bu ayın başlarında meydana gelen bir patlamanın ardından çevrimdışı olması nedeniyle, ithalat kapasitesi ve uluslararası pazardaki rekabet eksikliğidir .

ALMAN NÜKLEERİNİN ARKASINDAKİ SEMBOLİZM NEDİR?

Nükleer santraller Yeşil Parti için kabul edilemez olmaya devam ediyor. Kökenlerini 1970'lerin güvenlik risklerine ve çözülmemiş nükleer atık sorununa atıfta bulunan çevreci hareketine kadar takip ediyor.

Nükleer gücün yararlılığını yeniden belirtmek, Merkel eleştirmenleri ve popülist sesler için bir haklılık olacaktır.

TESİSLERİ Çalışır Tutmak YASAL OLARAK MÜMKÜN MÜ?

Leipzig merkezli avukat Christian Raetzke, nükleer teknoloji derneği KernD tarafından yayınlanan bir makalede, "Birkaç yıllık bir uzatma yasal olarak kabul edilebilir" dedi ve aynı zamanda sıfıra yakın emisyonların iklim yararına atıfta bulundu.