Neden Bazıları Savaştan Sonra Rusya'yı Terk Etmek İçin Acele Etti?

Rusya'nın komşu Ukrayna'ya asker göndermesinden, binlerce tutuklamayla sonuçlanan savaş karşıtı protestoları tetiklemesi ve halk figürlerinin işgale karşı konuşmaya başlamasından günler sonra, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sıkıyönetim uygulamayı planladığı söylentileri yayılmaya başladı.

Böyle bir tedbir potansiyel olarak yetkililere acil durum yetkileri verecek, sınırları kapatacak ve güçlü vücutlu adamları silahlı hizmete hazırlamak için seferberlik emri verecek.

Kremlin spekülasyonları "sahte haber" olarak nitelendirmek için acele ederken ve insanları Putin'in etrafında "birleşmeye" çağırırken, bazıları bunu riske etmek istemedi.

El Cezire, ülkenin ekonomik durumundan duyduğu hayal kırıklığı, uluslararası sahnede artan izolasyonu ve medyada kalan az sayıdaki eleştirel sesin susturulanması da dahil olmak üzere son günlerde Rusya'yı terk etmeyi tercih eden çok sayıda kişiyle konuştu.

'Toplanma zahmetine girmedim'

Alexander* kız arkadaşını görmek için yurtdışına gitmeyi planlıyordu, ancak 24 Şubat'ta savaşın beklenmedik bir şekilde başlaması planlarını öne çıkardı.

Macaristan'ın başkentinden telefonla El Cezire'ye verdiği demeçte "Hemen tüm arkadaşlarım ve akrabalarım beni bu tarihte akıllıca yeni biletler almaya zorlamaya başladı." dedi. "O zamanlar bunu biraz aşırıya kaçmış hissettim, ancak Cuma günü, zaten Budapeşte'de, haberlerde gökyüzünün Rusya'nın tüm Avrupalı komşuları tarafından kapatıldığını gördüm. Sanırım haklıydılar."

Avrupa Birliği'ndeki ve diğer ülkelerdeki ülkeler - Batı'nın rusya'ya savaş nedeniyle uyguladığı yaptırım paketinin bir parçası olarak - hava sahalarını Rusya'ya havalanan veya inen herhangi bir uçuşa kapatmaya karar verdiğinden, uçak biletlerinin fiyatları yükselirken, Batı'ya giden herkes uzun yoldan gitmek zorunda kaldı.

Grisha*, Moskova'dan uçuşların devam ettiği Cuma akşamı Ermenistan'a geldikten sonra Schengen vizesi almayı planlıyor.

"Bence bu muhtemel; büyük olasılıkla eşit." diyerek sıkıyönetim uygulamasına geçilmesine atıfta bulundu. "Toparlanmaya bile zahmet etmedim, ev arkadaşlarımla üç aylık kirayı bıraktım ve erivan'a bir sonraki uçağı satın aldım."

Vize sorunu, özellikle Letonya, Çek Cumhuriyeti ve Japonya da dahil olmak üzere birçok ülkenin tüm Rus vatandaşlarına vize vermeyi askıya alması nedeniyle ayrılmak isteyenler için bir engel olarak görülüyor. Ancak Moskova'daki İtalyan büyükelçiliği gibi diğerleri hala başvuruları kabul ediyor.

Çarşamba gecesi eşiyle birlikte Finlandiya'ya gitmeye karar veren Yuliya*, "[St Petersburg yakınlarında] Vyborg tarafından sınır kapısından geçtik." dedi.

"Sınır kapısında başka araba yoktu," diyen Tadiç, kendi vizesinin hala geçerli olduğu için "şanslı" olduğunu söyledi.

"Sınırı geçtiğimizde, sonunda bizi bütün hafta içine çeken bir kara delikten çıkmışız gibi hissettim."

'Kendimi garip hissediyorum'

Rusya bu hafta başlarında Ukrayna'da şimdiye kadar 498 askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Putin, ölen askerlerin ailelerine tazminat ödenmesini emrederken, yetkililer komşu ülkede savaşan Rusları her zaman hatırlanacak kahramanlar olarak övdü.

Ama Alexander için, El Cezire'nin konuştuğu diğer insanlar gibi, gelecek kasvetli görünüyor.