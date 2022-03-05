Emeklilere Müjde: Maaşlarından Ayrı Ek Para Hesaplarına Yatacak

Emekli vatandaşlara özel bir kampanya haberi geldi. Bankalar, emekli vatandaşları kendi bankasına çekmek amacı ile adeta yarışa girdi. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sayfası üzerinden yapmış olduğu ilanda emekli promosyonu kampanyasına yönelik açıklamalarda bulundu. Banka, emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan vatandaşlar ödeme gerçekleştireceğini ilan etti. Bu kampanya, nakit paraya ihtiyacı olan emekli vatandaşlar açısından adeta bir fırsat oldu. Buna göre, emekli maaşlarını Yapı Kredi Bankası'na taşıyan emeklilere 2750 TL'ye varan ödeme sağlanacak. Kampanya ise 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

Yapı Kredi Bankası 2750 TL Emekli Promosyon Kampanyası Detayları Neler?

20 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylıkları, 3 yıl boyunca Yapı Kredi Bankası'ndan alınması taahhüdü veren emekli müşterilere 2750 TL para nakit promosyon fırsatı sağlanacak.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir şart aranmadan; 1 aylık net gelir bin 499 TL'ye kadar oldu onda 1600 TL; 1500 TL ile bir 2449 TL arasında olması durumunda 2.100 TL; 2500 TL’nin üzerinde olması durumunda ise 2500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Ek ödül taahhütnamesinin imza altına alınmasından sonra 2 aylık süreç içerisinde 2 yeni fatura ödeme talimatı verilmesi halinde maaştan bağımsız bir şekilde 100 TL'lik ek nakit ödül ödenecek.

Kampanyanın başlangıç tarihi itibari ile ek ödül taahhütnamesine imza atan müşteriler, ilk maaş ödemesini aldıkları ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve 3 ay sürecek biçimde sıfır faiz oranı ile 2 bin TL'ye varan esnek hesap limitinden faydalanılabilecek. Kampanyadan yararlanılabilmesi açısından nakit promosyon ödemesi ise alınan ayın son günü ne kadar esnek hesap sahibi olunması gerekir.

20 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında İlk defa kredi kartı almış ya da kampanya başlangıç tarihi itibariyle son 3 ay içerisinde var olan kart ya da kartları ile hiç harcama gerçekleştirmemiş olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 30 Nisan 2022 tarihine kadar gerçekleştirecekleri totalde 500 TL'lik harcama akabinde ek 150 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme ise kişilerin emekli maaş hesaplama ve halen ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi halinde ilk maaş ödemesini almış oldukları ayı takip eden ayın ilk günü gerçekleştirilecektir.