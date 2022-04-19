Ne kadar para ihtiyacı olduğunu bilenlere iyi haber! 16000 TL Kimlik numaranız üzerinden veriliyor!

16000 TL'ye kadar kimlik numaranız üzerinden ödeme almak istiyorsanız sizlere kampanya yapan Akbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden başlatmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeye kadar kişilere 16000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı.

Para ihtiyacı olan vatandaşların düşük faiz oranları ile birlikte kullanabilecekleri bu nakit kampanyasına katılmak isteyen kişilerin banka kredi puanı 1200 üzerinde olması gerekmektedir. Daha önce bankalar üzerinden kredi veya kredi kartı kullanmış olan kişilerin düzenli ödemeler yapması durumunda oluşacak olan kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar, Akbank 16000 TL kredi kampanyasına katılarak, gelir belgesiz, nakit kullanabilir. Bu bankadan, masrafsız olarak kredi kullanmak istiyorsanız, bankanın internet bankacılığını kullanabilirsiniz.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan kişiler, Akbank direkt uygulamasını kullanarak bankadan kredi başvurusunun şubelere gitmeden yapabiliyor ve onaylanan tutarı yine şubelere gitmeden hesabına yatırıyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra aynı dakika içerisinde sonucunu öğrenebilir, onaylanan 16000 TL krediyi 36 ay vadeye kadar bölerek kendi hesabınıza yatırabilirsiniz.

Banka ayrıca SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyası da yapıyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa o cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atarak, Akbank, , cebimde kredi kampanyasına katılabilir. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, hızlı bir şekilde başvurunuzu şu şekilde yapabiliyorsunuz.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazabilir ve bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. Bankaya gönderilen mesaj sonrasında sizlerin değerlendirmesi, kimlik numaranız üzerinden yapılacak ve otomatik olarak ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler sizlere gönderilecektir. Sms ile kredi başvurusu yaparak, kredi onayı alan vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını giderebilmeleri için en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte giderek, SMS kredi onayı olduğunu söylemesi yeterli olacaktır.

Ayrıca Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ve 444 25 25 numaralı Müşteri Hizmetleri numarası üzerinden de hem kredi başvurunuzu yapabilir, hem de kredi değerlendirmesi hakkında bilgileri alabilirsiniz.