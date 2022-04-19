Banka Hesaplarına Yatıyor! Emekli'de Alıyor! Çalışan'da Alıyor: 40.000 TL Ödeme Veriliyor! PTT Duyurdu

Nakit ihtiyacı olan kişilere başvuru imkanı tanınmakta. Ptt yapmış olduğu kampanya duyurusunda, bireysel müşterilerine 40000 TL kadar Aktif Bank üzerinden nakit vereceğini açıkladı. Ptt üzerinden Aktif Bank anlaşmalı olarak verilecek olan bu kredilerde, PTT şubelerinden veya PTT şubelerine gitmeden cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 36 ay vadeli 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli nakit kredi kullanabiliyorsunuz.

Başvurumuzu yaptıktan hemen sonra sizlere sonuç verilecek, onaylanan tutarın ne kadar olduğunu göreceksiniz. Ptt yapmış olduğu bu duyuru sonrasında Ramazan Bayramı için verilecek olan kredilerde kişilerin kredi puana göre, faiz oranlarından yararlandırarak Aktif Bank üzerinden nakit kredi vereceğini açıkladı.

Ptt üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlara aktif bankın yapmış olduğu sistem üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, hemen kredi kullanabilecek. Başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın PTT şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda PTT şubeleri üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Daha önce bankalardan kırmızı kalem yediyse ve bu borçları kapattıysa 40000 TL'ye kadar bu banka üzerinden nakit alabiliyor. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar içinde başlatılan bu kampanyaya katılacak olan kişiler, PTT şubelerine gidecek zamanları yok ise cep telefonları üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak bu mesaji 30 50 numarasına gönderebiliyor.

Yapılacak olan başvuru sonrasında banka değerlendirme kısa bir süre içerisinde yaparak sizlere sonuç veriyor. Emekli olan vatandaşların PTT üzerinden emekli maaş almaları durumunda daha yüksek limitlerde kredi kullanmanız mümkün olacaktır.

Emekli maaşınıza göre, banka sizlere 80000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Başvurunuzu yaptıktan sonra değerlendirmeye alınacak ve aynı gün içinde sizlere sonuç bildirilecektir. Ayrıca SMS ile başvuru yapan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, ev veya iş adreslerinde de onaylı tutarı, Aktif Bank personeli yardımıyla kullanabilecektir