Ne İslam Memiş, ne Selçuk Geçer son altın kahini açıkladı! Altın 2.700 TL olacak! O tarihte...

Altın 2.700 TL olacak! Bayram ettirecek... Ne İslam Memiş, ne Selçuk Geçer son altın kahini açıkladı! Bu yeni haber ile piyasalar, yatırımcılar tir tir titredi. Gerçekten öyle cüretkar bir açıklama yapmak çok zor diye düşündüren açıklama sonrası yatırımcı gerçek bir korku yaşadı. Bir süre önce bildiğiniz gibi altın hızlı bir çıkışa başlamıştı.

Aniden 1000 lirayı aşıp bir miktar da ilerlemişti. Sonrasında altının fiyat artışı durdu. Hatta gerileme göstermeye başladı. Kısa bir sürede altının gramı 900 TL’ye kadar geriledi.

Yatırımcı Ne Yapacağını Şaşırdı!

Düşmenin başlaması ile elindeki altını satan yatırımcı şu an zarar seviyelerini zaten yaşamakta. Cihat Çiçek’in söylemlerine göre alım yaparsa belki kendini bir miktar kurtarmış olacak.

Ancak şimdiden 900- 1000 arasında epey bir zarar yaşamış durumda. Yüzde onluk zarar bir çok yatırımcı için ne yazık ki hayati bir miktar sayılmaktadır. Bu şekilde zarar edenlerin sayısı oldukça fazla görünüyor.

Bu durumda yatırımcı gerçekten şaşkın bir biçimde olup ne yapacağının belirsizliğini yaşamaktadır. Bir kez daha 900 TL’ye gerileme yaşama riskini göz önünde bulundurmaktadır.

Diğer taraftan da 2.700 TL’ye ilerleyen altın durumunda mutlaka alım yapma gereğini bilmektedir. Ancak geçen seferki düşüşte olduğu gibi yüzde onluk düşüş riski onu tir tir titretmektedir.

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