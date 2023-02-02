Ne İslam Memiş ne Selçuk Geçer! Kuyumcuların altın yorumu piyasanın içinden geçecek, ‘herkes bozdurup onu alıyor’

Kuyumcuların altın yorumu piyasanın içinden geçecek, ‘herkes bozdurup onu alıyor’ Ne İslam Memiş ne Selçuk Geçer! Altın fiyatlarındaki düşüşlerden sonra endişeli yatırımcılar çare aramakta! Gözler uzmanların yapacağı açıklamada. FED faiz kararını açıkladı! Atın fiyatı düşüşte. Gram altın fiyatı geçen hafta 1.093 TL olarak yükselişe geçmişti. Fakat şuan 1.074 TL olarak düşüşe geçti. Gram altın fiyatının şimdilerde ne kadar olacağı merak konusu! Yatırımcılar uzmanlar tarafından açıklama bekliyor.

Kuyumculardan Gelen Açıklamalar

Altın fiyatları üzerindeki değişikliklerden dolayı yatırımcılar endişeli! Gram altın fiyatı geçen hafta da rekor fiyatıyla yükselmişti. Ancak bu durum fazla sürmeyerek gram altın fiyatında düşüş görüldü. Bu durumda yatırımcılar altın fiyatlarında tekrar artış olacak mı merak ediyor. Altın fiyatlarında oluşan bu değişikliklere kuyumculardan açıklama geldi. Selçuk geçer ve İslam Memiş’ ten sonra kuyumculardan da beklenen açıklama geldi!

Altın fiyatlarında tahminde bulunan kuyumcular yatırımcıların dikkatini çekmekte. Yılbaşı öncesinde altın fiyatlarında düşüş olacağını belirten kuyumcular 2023 ‘te döviz fiyatlarında da düşüş olacağını açıkladı. Bu düşüş haberleri altına yatırım yapacak olan kişiler için çok olumlu açıklamalar olmadığı gibi insanların yatırım için beklemeye geçmelerine de sebep olmaktadır.

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