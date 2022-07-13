Nazmi Arıkan Kimdir, Neden Öldürüldü? Fen Bilimleri Dershanesi Kurucusuna Bıçaklı Saldırı!

Eğitimci ve Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın kurucusu olan Nazmi Arıkan ile şoförünün evde olduğu sırada öldürüldüğü bilgisini ulaşıldı. Sabah saatlerinde Çanakkale'ye Gelibolu'ya bağlı olan Karainebeyli Köyü'nde çiftlik evinde yaşayan Fen Bilimleri Dershanesi’nin kurucusu Nazmi Arıkan'ın saldırıya uğraması sonucunda hayatını kaybettiği açıklandı. Bunun yanı sıra aynı yerde bulunan Nazmi Arıkan'ın şoförü Şeirf Eker’in de yaşamını yitirdiği şeklinde açıklama bilgiler arasında yer aldı. Peki Nazmi Arıkan kimdir, kaç yaşında, neden ve nasıl öldürüldü?

Gece Saatlerinde Çiftliğe Bıçaklı Saldırı Düzenlendi

Çanakkale'de Gelibolu ilçesine bağlı olan Karainebeyli Mahallesi'nde yer alan çiftliğinde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Nazmi Arıkan ve şoförü gündemde yer aldı. Henüz kimliği belirsiz olan bir kişinin ya da kişilerin gece geç saatte çiftliğe gelip Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'e bıçaklı saldırı düzenlediği açıklandı. Eğitimci ve Fen Bilimleri Dershanesi kurucusu Nazmi Arıkan'ın defalarca bıçak darbesi aldığı ve çiftlikte hayatını kaybettiği öğrenildi. Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker uğradıkları bıçakla saldırı sonucunda hayatını kaybederken saldırganların ise kaçarak olay yerinden uzaklaştığı bilgisine ulaşıldı.

Saldırganların Kimlik Tespit Çalışmaları Başladı

Sabah saatlerinde çiftlik çalışanları Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini buldu ve konu daha sonra Jandarma ekiplerinde bildirilerek gündemde yer aldı. Ekipler çiftlikte gerçekleşen cinayet üzerine kısa süre içerisinde olay yerine geldi ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışmaların başladığı öğrenildi. Çanakkale'de olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi ve saldırgan ya da saldırganların kimlik tespitleri için çalışmalar başlatıldı.

Gerçeği Öğrenen Yakınları Gözyaşlarına Boğuldu

Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’in otopsi için cansız bedenleri Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve Nazmi Arıkan'ın sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı. Yaşanan üzücü olay sonrasında eğitimci Nazım Arıkan ile şoförü Şerif Eker’in yakınları cinayetin işlendiği söz konusu çiftlik evine geldi ve öğrendikleri karşısında gözyaşlarına boğuldu. Köylüler de olayı duymaları sonrasında çiftliğe geldi ve duygusal dakikalar yaşandı.

Nazmi Arıkan ile Şoförü Şerife Eker Cinayeti Salonda İşlenmiş

Çifte cinayet hakkında başlatılan Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker cinayeti soruşturması kapsamında bazı yeni bilgiler de öğrenildi. Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’in, bayram süresince çiftlik evinde kaldığı açıklanırken ikisinin de cansız bedenlerinin salonda bulunduğu belirtildi. Dün gece hayatını kaybetmeden son olarak Nazmi Arıkan'ın çiftlikte görev yapan veteriner ile saat 23.00'a kadar beraber olduğu ve daha sonra gece yarısında da bir yakınıyla uzun süre boyunca telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Muhtar Konuştu: “Nazmi Arıkan'ı Çok Severdik”

Cinayet hakkında Karainebeyli köyü muhtarı Ali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu ve Nazmi Arıkan'ın köyde sevilen bir kişi olduğunu anlattı. 10 senedir köyde tarım arazisi satın aldığını açıkladı ve Nazmi Arıkan'ın köye ve yöre halkına faydası olan bir kişi olduğunu belirtti. Nazmi Arıkan'ın bayramdan bu yana çiftlikte bulunduğunu açıklayan Muhtar Ali Yıldırım, şokta olduklarını söyledi. Çifte cinayeti duyduklarında çok üzüldüklerini ifade eden Muhtar, herkesin şokta olduğunu ve Nazım ve Arıkan ile yanında bulunan şoförünün katledildiğini belirtti.