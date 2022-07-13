Euro'nun Değer Kaybetmesine Ne Sebep Oldu ve Etkisi Ne Oldu?

Euro döviz kuru aylardır düşüyor ve şu anda ABD doları ile aynı seviyede. Bir yıl önce, bir euro 1,20 dolara mal oldu ve 2022'nin başında zaten 1,13 dolara düştü. O zamandan beri, değer kaybı devam etti ve Çarşamba günü 1 doların altına düşmeden önce Salı günü ABD doları ile kısa bir parite ile sonuçlandı .

Londra Queen Mary Üniversitesi'nde uluslararası finans profesörü Sushanta Mallick Al Jazeera'ya verdiği demeçte, uzmanlar euro'nun değer kaybetmesinin iki ana nedenini belirlediler, bunlardan biri euro bölgesinde (EA) yükselen enflasyondu .

“EA'daki enflasyon Haziran ayında ortalama yüzde 8,6, 14 küçük Euro bölgesi ekonomisi, Estonya'da yüzde 22'ye varan ortalamanın üzerinde enflasyon yaşıyor. Sadece beş Euro bölgesi ekonomisi bu EA ortalamasının altında” dedi.

Bu yükseliş trendi, Rusya-Ukrayna ihtilafı nedeniyle artan enerji fiyatlarına dayanıyor” dedi.

Gerçekten de, ABD ekonomisi, petrol rezervleri ve alternatif enerji kaynakları göz önüne alındığında, şimdiye kadar petrol ve gaz piyasalarındaki oynaklıktan bir şekilde bağışık kalan Avrupa'dan çok Ukrayna savaşından çok daha az etkilenmiştir. Euro'ya göre değer kazanıyor” dedi Mallick.

'Güvenli liman durumu'

Ayrıca, Cambridge Üniversitesi'nde finans profesörü olan Lucio Sarno'ya göre, Avrupa'nın aksine, ABD faiz oranları birkaç aydır yükseliyor ve bu da ABD doları alanındaki yatırımları daha cazip hale getiriyor.

Al Jazeera'ya, "ABD'de artan faiz oranları, dolar varlıklarına daha fazla yatırım çekiyor ve bu, savaş zamanlarında güvenli liman statüsünden kaynaklanan güçlü dolar talebine ek olarak" dedi.

Ocak ayının sonunda ABD Merkez Bankası'nın (FED) bir dizi tutarlı ve önemli faiz artırımlarına başlayacağını açıklaması tek başına ABD dolarının güçlenmesine neden oldu. Bu arada euro, değerinin yüzde 10'unu daha kaybetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu ay faiz oranlarını yüzde 0,25 artıracak gibi görünse de, FED gösterge faizini Haziran ayında 0,75 artırarak yaklaşık 30 yılın en önemli artışını gerçekleştirdi.

Sarno, “ABD, faiz oranlarını ECB'nin şimdi veya yakın gelecekte yapabileceğinden çok daha agresif bir şekilde yükseltiyor” dedi.

ECB'nin ikilemi

Ayrıca, faiz oranlarını yükseltmek avronun toparlanması için "ilk adım" olsa da, ECB'nin mali bir açmazla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sarno, “AMB bir merkez bankasının karşılaşabileceği en kötü ikilemde kaldı: bir yandan enflasyon yükseliyor ve faiz oranlarında artış gerektiriyor, diğer yandan avro bölgesinin büyümesi cansız ve düşük faiz oranlarından fayda sağlayacak” dedi.