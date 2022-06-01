NATO ve ABD, Ukrayna Savaşının Görüşmelerle Sona Ereceğini Söyledi

Üst düzey NATO ve ABD'li yetkililer, Ukrayna'daki savaşın müzakere masasında sona ermesinin muhtemel olduğunu, ancak Ukraynalıların barış görüşmelerinde konumlarını güçlendirmek için kendilerini savunabilmeleri gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çarşamba günü Washington, DC'de düzenlenen ortak basın toplantısında, savaş alanındaki durumun gelecekteki müzakerelerin nasıl gelişeceğini etkileyeceğini söyledi.

Stoltenberg gazetecilere verdiği demeçte, "Savaşlar tahmin edilemez" dedi. "İşgali tahmin edebildik, ancak bu savaşın nasıl gelişeceğini tahmin etmek çok zor. Bildiğimiz şey, neredeyse tüm savaşların müzakere masasında bir aşamada sona erdiğidir."

NATO'nun Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını desteklediğini ve Kiev'deki liderliğe Moskova ile görüşmeler konusunda kendi kararını vereceğine güvendiğini de sözlerine ekledi.

Blinken, Stoltenberg'in sözlerini yineledi.

"Ne yapmak için çalışıyoruz ... Ukraynalıların bu saldırganlığa karşı savunmak için ihtiyaç duydukları şeyleri ellerinde bulundurmalarını, onu püskürtmelerini ve geri itmelerini sağlamaktır." dedi. "Ve sonuç olarak, ortaya çıkan herhangi bir müzakere masasında mümkün olan en güçlü ele sahip olduklarından emin olmak için."

Blinken ayrıca, çatışmanın gidişatı veya ne zaman sona ereceği konusunda spekülasyon yapmanın zor olduğunu söyledi.

"Ne zaman söyleyemeyiz, tam olarak nasıl olduğunu söyleyemeyiz" dedi. "Söyleyebileceğimiz şey, Ukrayna'nın kendisini savunma araçlarına sahip olduğundan ve yol boyunca her adımda mümkün olan en güçlü ele sahip olduğundan emin olmak için ne yapacağımızdır."

Rusya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun eski Sovyet cumhuriyetlerine genişlemesine son verilmesini talep ettiği sırada, Moskova'nın Ukrayna sınırlarının yakınında asker topladığını gören aylarca süren bir durgunluğun ardından 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik topyekün işgalini başlattı.

Moskova, başkent Kiev'i ele geçirmedeki başarısızlığının ardından, savaş hedeflerini geri çekti ve savaş çabalarını doğu Donbas bölgesine ve Ukrayna'nın güney bölgelerine kaydırdı.

Bu arada, ABD ve müttefikleri, işgalle mücadele etmek için Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlamaya devam etti. Geçen ay, ABD Kongresi, askeri ve insani yardım için 40 milyar dolarlık ek bir yardımı onayladı. Başkan Joe Biden, Çarşamba günü Ukrayna'ya bu fonları kullanan 700 milyon dolarlık yeni bir ABD güvenlik yardım paketi açıkladı.

Biden, paketin Ukraynalılara "yeni yetenekler ve gelişmiş silahlar" sağladığını söyledi Biden, HIMARS olarak bilinen orta menzilli roket sistemleri de dahil olmak üzere bir açıklamada.

ABD'li yetkililer, savaşın değişen ihtiyaçlarıyla başa çıkmak için Ukrayna'ya askeri yardım sağladıklarını söylediler. Blinken Çarşamba günü bu politikaya dikkat çekti.

"Ukrayna'nın neye ihtiyacı olduğuna inandığımızı değerlendirdik ... Kendini etkili bir şekilde savun" dedi. "Ve elbette, bu saldırganlık sürecinde bu değişti. Kiev'e yönelik tehditlerle başa çıkmak için ihtiyaç duydukları şeyler, şu anda güney ve doğu Ukrayna'da olanlarla başa çıkmak için ihtiyaç duyduklarından çok farklı."