Biden Askeri Yardım Paketini Açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde "medeniyeti söndürmeye" çalışmakla suçluyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna için, Kremlin'in "ateşe yakıt" ekleyeceği ve Washington ile doğrudan bir çatışma riskini artıracağı uyarısında bulunduğu Yüksek Hareketlilik Topçu Roket Sistemi'ni (HIMARS) içeren 700 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketini açıkladı.

Yerel bir yetkiliye göre, Rus kuvvetleri Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kentinin çoğunun kontrolünü ele geçirdi.

Papa Franciscus, Rusya'ya, ülkenin limanları üzerinden Ukrayna'nın buğday ihracatı üzerindeki ablukayı kaldırması çağrısında bulunarak, gıdanın bir "savaş silahı" olarak kullanılamayacağını söyledi.

Biden 700 milyon dolarlık askeri yardım paketini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna için daha uzun menzilli roket sistemlerini de içerecek 700 milyon dolarlık yeni bir silah paketi açıkladı.

Biden yaptığı açıklamada, "ABD, Ukraynalı ortaklarımızın yanında duracak ve Ukrayna'ya kendini savunması için silah ve ekipman sağlamaya devam edecek" dedi.

ABD, Kiev'den, Rus toprakları içindeki hedefleri vurmak için hassas HIMARS roket sistemlerini kullanmayacağına dair güvence aldığını söyledi.

Rusya, AB petrol yasağının etkilerini 'en aza indirmeye' çalışıyor, gaz ihracatı düşüyor

Rusya, Putin'in Ukrayna'ya asker göndermesinin ardından diğer önemli enerji ihracatı olan gazın düşmesi nedeniyle AB'nin petrol yasağından kaynaklanan zararı sınırlamak için harekete geçtiğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Yaptırımların Avrupa, biz ve tüm küresel enerji piyasası için olumsuz bir etkisi olacak" dedi.

"Bunlar, olumsuz sonuçları en aza indirmemize izin verecek maksatlı, sistematik eylemlerdir" diyen Bakan, artık Avrupa'ya satılmayacak petrol için alternatifler bulmak için bir "yeniden yönlendirme" sürecinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Polonya, Ukrayna ihracatına yardımcı olmak için altyapısını artırıyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin, Rusya'nın savaşı tarafından ciddi şekilde kısıtlanan komşu Ukrayna'dan tahıl ve diğer önemli ürünlerin ihracatını kolaylaştırmak için ulaşım altyapısını geliştirdiğini söyledi.

Morawiecki, Ukrayna'nın Kiev yakınlarındaki Borodyanka kasabasında Rus bombardımanı nedeniyle ağır hasar gördüğünü söyledi. Polonya tarafından sağlanan konteyner evlerin açılışı için oradaydı, çatışmalar nedeniyle evsiz kalan insanlar için.

Morawiecki, Avrupa Birliği üyesi Polonya'nın, milyonlarca ton Ukrayna tahıl ve diğer tarım ürünlerinin dünyaya ihracatını kolaylaştırmak için ulaşım altyapısını ve akış kapasitesini genişletmek için çalıştığını söyledi. Morawiecki, Polonya'nın bu amaçla AB fonları aldığını söyledi.