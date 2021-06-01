NASA, Dünya’ya Eyfel Kulesi Büyüklüğünde Bir Asteroidin Yaklaştığını Duyurdu

NASA, ‘potansiyel tehlikeli’ olarak adlandırdığı bir asteroidin Dünya’nın yakınından geçeceğini bildirdi. Bu asteroidin Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi olan Eyfel Kulesi’nden büyük olabileceği belirtiliyor.

Diğer küçük asteroitler de yakın zamanda Dünya'ya yaklaştı ve önümüzdeki aylarda da yaklaşmaya devam edecek, ancak 500 fitten daha büyük ve Dünya'nın 4,6 milyon mil yakınında bulunan bir asteroit potansiyel olarak tehlikeli kabul ediliyor. Mamut uzay kayası, NASA tarafından Newsweek'e göre "potansiyel olarak tehlikeli" olarak sınıflandırılan bu asteroidin güvenli bir şekilde geçmesi bekleniyor. NASA genellikle bir asteroidin büyüklüğünü ve gezegenimizden uzaklığını inceleyerek muhtemelen tehlikeli olup olmadığını belirler.

2021 KT1 olarak bilinen asteroit, NASA'ya göre 1 Haziran'da saat 10:24 EDT'de Dünya'ya "yakın bir yaklaşım" yapacak.

"Yakın" kelimesi kozmik anlamda göreceli bir kavramdır. Kayanın Dünya'yı geçerken sallayacağı mesafenin yaklaşık 4,5 milyon mil olduğu tahmin ediliyor. Newsweek'in bildirdiğine göre, bu, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin kabaca 19 katı olmasına rağmen, NASA hala yakın yaklaşımlar veri sayfasında geçişi dikkate almakta.

NASA'ya göre, yaklaşan bu asteroid yaklaşık 40.000 mil hızla Dünya'yı geçecek. Newsweek'e göre bu, bir tüfek mermisinin 20 katı hızında.

NASA, asteroidin boyutunun 492 fit ile 1.082 fit arasında olduğunu tahmin ediyor. The Washington Newsday'e göre bu, kabaca üç NFL futbol sahasının toplamı kadar.

Ancak ajansın Yakın Dünya Nesne Araştırmaları Merkezi'ne göre, bu önemli bir endişe nedeni değil. Web sitesindeki bir gönderide, "Hiç kimse bir asteroit veya kuyruklu yıldızın Dünya etkisinden aşırı derecede endişelenmemelidir" dedi. "Otomobil kazalarından, hastalıklardan, diğer doğal afetlerden ve çeşitli diğer sorunlardan herhangi bir kişiye yönelik tehdit, NEO'ların tehdidinden çok daha fazladır.

‘Dünya’nın bir asteroid tarafından vurulma ihtimali zayıf ama asla sıfır değil’

Ancak NASA’nın açıklamasına göre, bu hiçbir zaman tehdit olmayacağı anlamına gelmediğini belirtti. NASA, Yakın Dünya Nesne Araştırmaları Merkezi’ne göre, bununla birlikte, gezegenimizin bir gün bir asteroid tarafından vurulma ihtimalinin zayıf olduğunu ancak asla sıfır olmadığını ekledi.

Ek olarak, 1 Haziran'da Dünya'ya da yaklaşacak olan daha küçük bir asteroid - 2018 LB - var. WUSA 9'a göre uzunluğu sadece 21 metredir ve gezegenin 1.116.885 KM'si kadar. Bu, bir uçağın yaklaşık boyutuna tekabül ediyor.