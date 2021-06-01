Putin ve Biden’ın Görüşme Yapacağı Otelde Boş Oda Kalmadı

16 Haziran’da Cenevre’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında görüşmeler başlayacak. İsviçre medyasında yer alan bir habere göre, Rusya – ABD Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak otelin adı tahminlere göre Cenevre’nin Intercontinental oteli. İki devlet başkanının arasındaki yapılacak bu ilk görüşme heyecanla bekleniyor. Edinilen bir bilgiye göre, 16 Haziran tarihinde olacak görüşmeye ev sahipliği yapacak Intercontinental otelinde, 11-18 Haziran tarihleri arasında hiç boş oda kalmadığı öğrenildi.

Bu otel, 1985 yılında Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçev ve ABD Başkanı Ronald Reagan arasındaki görüşmeye ev sahipliği yapmıştı. Ancak, henüz Moskova ve Washington, İsviçre medyasının bu haberini henüz resmi olarak doğrulamadı.

Cenevre’deki Intercontinental otelindeki bir görevli ise RIA Novosti muhabirinin konuyla ilişkin sorularını cevapladı. Görevli, boş oda kalıp kalmadığı haberleriyle ilgili sorulara “Bu konuda yorum yapamıyoruz” şeklinde yanıt verdi. Aynı zamanda, Rusya-ABD Zirvesi’nin otelde olup olamayacağı konusunda da herhangi bir bilgi vermeyi reddetti.

RIA Novosti muhabirinin yaptığı açıklamaya göre, kendisinin son günlerde sık sık söz konusu olan Intercontinental oteline ziyarette bulunduğunu, fakat otelin herhangi bir büyük etkinlik için hazırlık yaptığını görmediğini belirtti.

Bu iddiaların sebeplerinden biri, geçmiş zamanlarda birçok önemli ve üst düzey görüşmelerin bu otelde yapılmış olması. Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi ile Rusya ve ABD daimi temsilciliklerin binalarının yanında yer alan Intercontinental oteli, şimdilik görüşmelerin nerede yapılacağına dair en yüksek ihtimal gibi görünüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Velluci, Cenevre'de yapılacak görüşmelere hakkında açıklama yapmıştı. Açıklamasında, “BM Cenevre Ofisi, iki ülke liderleri arasındaki görüşmenin Cenevre’de yapılacak olmasından çok memnun. Bu durum uluslararası üst düzey etkinlikler için mekân olarak Cenevre’nin rolünü doğruluyor” ifadelerini kullanmıştı.

1985’teki Gorbaçev-Reagan görüşmesinin yanı sıra, 2009'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Hillary Clinton arasındaki görüşmenin gerçekleştiği otel, İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmelere ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Suriye müzakerelerine de ev sahipliği yapmıştı.

İkinci potansiyel görüşme yeri olarak Wilson Hotel gösteriliyor. Ancak bu otelde de 11-18 Haziran dönemi için boş yer olmadığı ifade ediliyor.