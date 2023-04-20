Narsistlerle Nasıl Başa Çıkılır, Başa Çıkma Yolları Nelerdir?

Yalnızca kendi isteklerini düşünen narsist insanlar genel olarak herkese tepeden bir bakış atmaktadır. Gizli bir şekilde kendilerine de hayranlık duyan narsistler empati eksikliği yaşamakta ve karşılarında olan insanı sürekli bir şekilde küçümsemektedir. Bu sebeple düşünüldüğü kadar narsist insanlarla iletişim kurmak kolay olmamaktadır. Peki karşınızda narsist biri varsa onunla nasıl başa çıkabilirsiniz, neler yapmanız gerekir? Yalnızca kendilerini düşünen ve bencil olan narsistler için önemli olan şey istekleri ve kendi yaşamlarıdır. Durum böyle olduğu zaman onlarla anlaşabilmek ve iletişim kurmak da zor bir hal almaktadır. Diğer taraftan onlarla baş etmenin bazı yolları da bulunmaktadır.

Karşınızda bir narsist varsa yapabileceğiniz en doğru şey onlarla tartışmaya girmemek olacaktır. Eğer siz tartışmada haklı çıkarsanız onlar size sinirlenecek ve hatta kinlenecektir. Susmak ve tartışmaya girmemek sizin için daha karlı bir durumdur. Yine narsist insanlar kendilerine en yakın olanların benlik saygılarını ve özgüvenlerini kırma eyleminde davranış sergilerler. Onlarla dalga geçerler, küçük düşürürler ve kendilerine bağlı olmalarını isterler. Siz bu durumda onlarla mücadele etmek için kendi değerinizin farkına varmalısınız. Her zaman ve her yerde ne kadar değerli olduğunuzu hatırlamanız çok önemlidir. Bu sebeple onların yaptıklarını ve söylediklerini içselleştirmemeniz size tavsiye edilir.

Size kötü davranan ve narsist olan biriyle karşılaştığınız zaman mücadele etmek ve kendinizi yormak yerine tepki vermemeyi tercih etmeniz önerilir. Onlar kavga çıkarmayı ya da size kötü davranmaya başladıkları zaman tepki vermemeniz ve ortamdan sessiz bir şekilde uzaklaşmanız yapabileceğiniz en iyi şeydir.

Narsist insanlardan bencil davranışlar gördüğünüz zaman bu durumu fark etmeniz ve kendinizi kontrol etmeniz çok önemli olmaktadır. Onlara büyük tepkiler vermek yerine sakin olarak net sınırlar çizmeniz yapılacak olan en iyi şeydir. Tekrar tekrar gerekirse sınırlarınızı hatırlatmak da önemli bir noktadır.