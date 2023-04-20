Karanlık Gece Filmi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? Fragman Seyirci İle Buluştu!

Vizyona girmesine sayılı günler kala seyirci grubunu heyecanlandıran Karanlık Gece filmi dikkat çekmeye devam ediyor. Özcan Alper'in ödüllü son filmi olan Karanlık Gece isimli proje 28 Nisan cuma gününde vizyona girecek. Film 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi senaryo ve en iyi film ödülünü kazanmıştı. Son olarak fragmanı sinema severler ile buluşturan Karanlık Gece isimli film projesi magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Özcan Alper'in senaryosunu Murat Uyurkulak ile yazdığı ve 4 uzun metrajlı filmi olan Karanlık Gece bir mücadele hikayesini sinema severler karşısına çıkaracak. İshak karakterinin toplu öfkenin bir parçası haline geldiğini yayınlayacak olan Karanlık Gece filminde bu karakterin Anadolu'da yer alan küçük bir köyde vicdanı ile nasıl başa çıktığı ve sessizlik şiddetiyle nasıl mücadele ettiği gözler önüne serilecek.

Gerilim ve suç filmi olan Karanlık Gece isimli film projesinin başrollerinde ise Taner Birsel, Berkay Ateş, Sibel Kekilli, Pınar Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor. Görüntü yönetmenliği Y. Roy Imer tarafından istenilen film projesi Türkiye, Fransa ve Almanya ortak yapımı olarak geçiyor. Yapımcılığı ise Baykuş Yapım, BKM ve Nar Yapım tarafından gerçekleştirilen Karanlık Gece isimli film projesi 28 Nisan tarihinde sinema severler ile buluşacaktır.

Sibel Kekilli kimdir, kaç yaşında, nereli?

Almanya'da 16 Haziran 1980 yılında dünyaya gelen oyuncu Sibel Kekilli Kayserili ailenin 4 çocuğundan biri olarak hayata gözlerini açmıştır. İkiz kardeşe sahip olan ünlü isim ikizler burcu kadınıdır. Sibel Kekilli'nin annesi temizlik işinde ve babası da fabrikada işçi olarak çalışmıştır. Oyuncunun dedesi Almanya'ya Kayseri'den 60’larda göçmüştür. Sokakta alışveriş yaptığı sırada tesadüfen keşfedilen oyuncu Duvara Karşı filmi için Fatih Akın tarafından 350 aday arasından seçilmiştir.