Namibyalı Gençler Olimpiyat Testosteron Yasağına Karşı Savaş Açtı

Olimpiyat madalyaları için hızlı bir yoldaydılar, ancak daha sonra yıldız yükselişleri aniden durdu.

İkilinin Tokyo Oyunları'nda bayanlar 400 metre yarışına katılması yasaklandı. Sebep: doğal testosteron seviyeleri çok yüksek.

Haberi alan gençler, her ikisi de uluslararası etkinliklerde yarışıyordu.

Christine Mboma, ikilinin koçu Henk Botha ile birlikte İtalya'daki eğitim kamplarına geri dönüyordu. Uçakları indiğinde, Botha Namibya Olimpiyat Komitesi'nden haberi ileten bir telefon aldı. Diğer stajyeri Beatrice Masilingi'yi arayabildiğinde, çoktan sosyal medyadan öğrenmişti.

Açıklama her iki sporcu için de şok etkisi yarattı. İkisi de daha önce test edilmemişti ve hormon seviyelerinin tipik aralıkta olmadığını düşünmek için hiçbir nedenleri yoktu.

Kadın koşucular bu sorunla ilk kez karşılaşmıyor. 2018 yılında Caster Semenya, World Athletics'in "adil rekabeti sağlamak için, yüksek doğal testosteron seviyelerine sahip kadınların orta mesafe yarışlarında rekabet etmelerini azaltmak için ilaç almaları gerektiği" kararının ardından yarışmaktan men edildi.

Ancak birinden mutlu oldukları bir vücutta bir şeyi değiştirmek için ilaç almasını istemek tartışmalıdır.

Masilingi, "Vücudumun gelişme şeklini mahvederdim çünkü bu her şeyi yeniden düzenleyen bir şey olacak vücudumun nasıl çalıştığını ve her şeyi değiştirecek" diyor.

"Başka şeyleri dahil etmek istemem çünkü vücudum normal şekilde bu şekilde çalışıyor. Başka bir şey denersem, başka bir yerde yakalanabilirim ve vücudumda bir şeyler ters gidebilir."

Testosteron, kırmızı kan hücresi sayımının itici gücüdür ve bir kişinin sahip olduğu daha fazla kırmızı kan hücresi, kaslarına daha fazla oksijen taşıyarak daha uzun süre daha hızlı koşmalarını sağlar.

Erkekler tipik olarak kadınlardan daha yüksek testosteron seviyelerine sahiptir, bu da ortalama olarak atletik rekabette kadınlardan daha iyi performans göstermelerinin nedenlerinden biridir. Southampton Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde diyabet ve endokrinoloji profesörü olan Dr Richard Holt, insanlar testosteronu performans arttırıcı bir ilaç olarak alırlarsa, genellikle daha iyi performans göstereceklerini söylüyor.

Ancak araştırmalar gösteriyor ki, hepsi değişen testosteron seviyelerine sahip bir grup elit erkek sporcuyu alırsanız, hormon seviyesi daha yüksek olanlar, daha düşük seviyeli erkeklerden daha iyi performans göstermeyebilir.

Dr Holt, aynı şeyin elit kadın sporcular için de geçerli olduğunu söylüyor, bu nedenle konu atletik performans olduğunda testosteron tüm hikaye olamaz.

“Birinin elit düzeyde rekabet edebilmek için doğuştan gelen bu yeteneğe sahip olup olmadığını belirleyecek bir dizi genetik polimorfizm - genlerde küçük değişiklikler - var” diye açıklıyor.

Şu andan itibaren genç kadınlar World Athletics'e dava açmayacaklar ama yarışma hakları için mücadele edecekler.

Masilingi, "Sessiz kalmayacağız" diyerek sözlerini sonlandırıyor. "Destek sisteminin şu anda çok güçlü olduğunu söyleyeceğim. Pek çok şey oluyor… Dünyanın her yerinde ve bu kurala ve her şeye karşı insanları görmek, bu gerçekten çok şey ifade ediyor. Sevgi, koçlar, ve diğer herkes, sadece iyi."