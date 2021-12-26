Nakit Yardım Almak İsteyenler E-Devlet Üzerinden 31 Aralık’a Kadar Başvuru Yapabilir

Yılın yapılacak son nakit yardımları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ayrıntılı bir açıklama yaptı. Sosyal yardım almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başvuru sürecinin başladığını belirten Bakan Yanık, e-devlet aracılığı ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlara son tarihi de iletti. Bu yardımlar için başvuru son tarihi 31 Aralık 2021.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemeleri hakkında yazılı açıklamalarda bulunarak Aralık ayı yardımlarına değindi. Nakit sosyal yardım hizmetinin başladığını ve dün itibari ile başvuruların açıldığını, böylece ihtiyaç sahibi vatandaşların yoğun ilgi gösterildiği ifade edildi. Geliri kısıtlı olan yardıma muhtaç vatandaşlara devlet tarafından nakit yardım ödemesi yapılacağı kararlaştırıldı. Bu yardım ödeneklerinden yararlanmak için e-devlet üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. Ödenekten yararlanmak için taşımanız gereken koşullara yazının devamından ulaşabilirsiniz.

Aralık ayında yıl sonuna özel olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 4 ayrı sosyal yardım paketi yayınlandı. Bu yardım türleri şu şekildedir:

l Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım

l Muhtaç Asker Ailelerine Yardım

l Eşi Vefat Eden Kadınlar İçin Yardım

l Öksüz Yetim Yardım

Bu kapsamda yapılacak yardımlar toplamda 25,1 milyon TL ödeme tutarında olacaktır. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ve e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Yardım Ödeneğine Başvuru Nasıl Yapılır?

24 Aralık 2021’de başvuruya açılan nakit yardım desteği için son başvuru tarihi 31 Aralık 2021. Maddi destek almak isteyen ve aranan şartlara uyan vatandaşlar başvuru işlemlerini e-devlet aracılığı ile gerçekleştirebiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile e-devlet’e giriş yaptıktan sonra bakanlığın sayfasına yönlenerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Vatandaşlar, nakit yardım ödemelerini başvuru sırasında belirttikleri banka hesaplarından çekebilecek. Başvuru sırasında banka hesabı belirtilmemişse ödemeler PTT aracılığı ile yapılacak. PTT şubesine gidemeyecek halde olan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların ödemeleri ise görevliler tarafından adreslerine teslim edilecek.