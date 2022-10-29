Nakit sıkıntısı olan kişilere 35.000 TL ödeme başladı! Bankalar tarafından bugün ekranı açıldı

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişileri uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Bankalar üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsunuz uygun faiz oranları ile birlikte Kredi alacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verilecek ve onaylanan krediler hesaplara yatırılarak aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşların nakit ihtiyacı olması durumunda Denizbank üzerinden yapacakları başvurularda en düşük faiz oranlarından yararlanarak hemen sms ile sizlere kredi onayı verileceği duyuruldu. Denizbank cebimde Kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız kredi başvurusu için SMS atabilirsiniz. Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Denizbank cebimde Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların cep telefonları üzerinden sms ile yapacakları kredi başvuruları sonrasında nakit ihtiyacı olması durumunda istedikleri zaman kredi ödemelerini gerçekleştirebileceğini de söylemek istiyoruz. Denizbank cebimde kredi kampanyası başvurusu sonrasında onay alan vatandaşların Banka hesabı olması durumunda ise DenizBank'ın internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan sms ile onay almış oldukları tutarı şubelere gitmeden hesaplarına yatırabilmektedirler.

Denizbank haricinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların Akbank Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve Finansbank tarafından da başvurularını gerçekleştirerek aynı şartlar dahilinde Kredi işlemlerini yapabileceğini söyleyebiliriz.

Ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil Para ihtiyacı olan tüm vatandaşlar ve bireysel müşteriler için yapılan kampanyalar da 35.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmanız durumunda sizleri 3 ay ertelemeli olarak kredi taksit ödemelerinde kolaylık sağlanacak ve toplamda ise 36 ay vadeli ödeme tablosu hazırlanacaktır.