Nakit Sıkıntısı Çeken Lübnanlı Sürücüler 'Öfke Günü'nde Yolları Kapattı

Lübnan genelinde kamyon ve otobüs şoförleri, araçlarıyla yolları ve otoyolları trafiğe kapatarak hükümeti, hızla artan yakıt fiyatlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmaya çağırdı.

Lübnan ulaşım sendikaları Perşembe günü ülkeyi felç etmek ve yetkilileri akaryakıt fiyatlarını sübvanse etmeye ve artan masraflarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için mali tazminat sağlamaya zorlamak için "Öfke Günü" çağrısında bulundu.

Otobüs şoförü Ali Al Jaroosh, Beyrut şehir merkezi yakınlarındaki bir kavşağı bloke ederken El Cezire'ye “Yok olduk” dedi. “Lira [Lübnan sterlini] olarak ödeme alıyoruz, ancak maliyetlerimizi dolar olarak karşılıyoruz.”

Geçen Eylül ayında, kara taşımacılığı sendikaları başkanı Bassam Tleis, Başbakan Najib Mikati'nin hükümetin taleplerini yerine getireceğine ve tazmin edeceğine söz verdiğini söyledi.

Ancak Mikati'nin kurtarma hükümeti Ekim ayından bu yana toplanmadı ve milyarlarca dolarlık uluslararası yardımın kilidini açmak için mali reformları uygulayamadı.

Aynı zamanda yerel para biriminin dalgalanmasını önlemek için mücadele etmeye devam ediyor - Lübnan poundu, hızla değer kaybetmeye devam ederken iki yıldan fazla bir süre içinde değerinin yaklaşık yüzde 95'ini kaybetti.

Barikatlardan birinde Tleis gazetecilere verdiği demeçte, protestoların talepleri karşılanana kadar devam edeceğini söyledi.

56 yaşındaki bir kamyon şoförü olan Alfred Hokayem, Beyrut'un eteklerinde aksi halde meşgul olan Dawra otoyolunu kapatan bir düzine insan arasındaydı.

Hokayem, Al Jazeera'ya “Bugün bir uyarı” dedi. "Bu büyüyecek. isyan edeceğiz” dedi.

Merkez Bankası, ülkenin azalan döviz rezervlerini paylaştırmak için geçen yazdan bu yana sübvansiyonları kademeli olarak kaldırmaya devam ederken, toplu taşıma sürücüleri özellikle artan yakıt maliyetleriyle başa çıkmakta zorlanıyor.

Yakıt deposunu doldurmak artık yaklaşık 20 dolar değerinde olan aylık asgari ücretten daha pahalı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na göre, Lübnan'da gıda enflasyonu geçen sonbaharda yüzde 557'yi aşarak dünyanın en yüksekleri arasında yer alıyor.

Bunun da ötesinde, geçen yazdan bu yana yaşanan yaygın elektrik kesintileri, haneleri özel jeneratör tedarikçilerine, genellikle kendi ev kiralarından daha yüksek, aşırı maliyetler ödemeye zorladı.

Minibüs sürücüsü Mehdi İsmail El Cezire'ye verdiği demeçte, "Hükümetin doları istikrara kavuşturması gerekiyor ki yiyip yaşayabilelim" dedi. “Tanklarımızı nasıl akaryakıtla doldurup çocuklarımızı nasıl besleyebiliriz?”

Lübnan'daki enflasyon diğer sektörlere de zarar veriyor. Perşembe günü, akaryakıt dağıtımcıları, fiyatlar devalüe edilmiş Lübnan pounduna göre ayarlanana kadar kargoyu boşaltmayı reddetti. Ekonomi Bakanlığı ekmek fiyatlarını daha da artırdı.

Uluslararası Para Fonu, bir kurtarma programı için müzakereler devam ederken Pazartesi günü Lübnan hükümetiyle sanal bir toplantı yapacak.