SON DAKİKA: Nakit Sıkıntısı Çeken Emekliye Müjde: 37.000 TL Nakit Kredi Devri Resmi Olarak Başladı! Emekli olan vatandaşlar, nakit sıkıntısı çekiyorsa, 37000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için banka şubelerine gitmelerine gerek kalmadan, PTT üzerinden hemen işlem yaparak, kredi kullanabilecek. Emekli vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler bu emekli maaşını PTT üzerinden alıyorsa veya emekli maaşını PTT taşıdığı zaman kredi başvurusunda bulunarak, 36 ay vadeye kadar kredi alabilmektedir.

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa, acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılması gerekiyor. Ptt ve Aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonrasında başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasından işlem yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, 37000 TL'ye kadar alacakları bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

SMS ile başvuru...

Sms ile başvuru yapmak istiyordum, vatandaşlar olup, cep telefonları üzerinden, atacakları aktif Bank SMS Kredi Kampanyasına başvurusu ile birlikte hızlı bir şekilde sonuç alabilecek ve onaylanan tutarı yine aynı gün içinde görebilecek.

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, SMS ile işlem yapmak isteyen emekliler, maaşları, bu bankada ise PTT yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaralarını yazarak mesajı: 30 50 numarasına göndermesi yeterli olmaktadır. mesajı gönderdikten sonra sizlerin değerlendirmesi yapılacak ve değerlendirme sonucuna göre, kredi imkanından faydalanmış olacaksınız.

Ptt üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, ilk maaşlarını çektikten sonra başvurularını en yakın banka şubesine veya PTT şubesine giderek de yapabilmektedir. Ptt, bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu yaparak onay almanız durumunda aynı gün içinde sizlere onaylanan tutar verilmektedir.