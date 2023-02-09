Nakit para ödemesi Akbank'ta veriliyor! Akbank müşterisi olanlar bankaya gitmiyor!

SON DAKİKA: Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanya ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde ödeme verileceği açıklandı. Nakit para ödemesi alacak olan vatandaşlara, Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredi ödemelerini hızlı bir şekilde yapabilecek ve banka kredi notu uygun olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunu hızlı bir şekilde bankanın mobil uygulaması üzerinden de yapabilecektir.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi notu: 1500 ve üzerinde olması gerekiyor. ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda şartlar dahilinde ödemelerini gerçekleştirebilecekleri bu banka üzerinden diledikleri zaman ödeme alabilmekte.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden, Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlem yapacak olan tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilmektedir. Banka müşterisi olmanız durumunda kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden dalabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz.

SMS İLE BAŞVURU

Sms ile başvuru yapılacak olan kredi kampanyasında, plaket ihtiyacı olan kişiler, 44 25 numarasını, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunu bu şekilde yapmış olacak olan vatandaşlar, onay almaları durumunda kredi ödemelerini Akbank şubeleri ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullanabiliyor.