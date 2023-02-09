Garanti Bankası, Akbank ve Denizbank Dev Kampanya Başlattı: Diğer Bankalara Hodri Meydan Çekti, 30.000 TL Belgesiz Ödeme

Garanti Bankası Akbank ve Denizbank tarafından başvuruları gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşları dev kredi kampanyası başladı. Acil ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen kampanyada 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi ödemesi, bu üç banka tarafından verilecek. Garanti Bankası Akbank ve Denizbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme yaparak, kredi notuna göre, faiz oranları uygulamaktadır.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

3 dev banka tarafından yapılan dev kredi kampanyasında başvuru şartları ve aşamaları da belli oldu. Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirecek olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemleri kolay birşekilde yapılmaktadır. Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme gerçekleştirir.

SMS KREDİ

Sms ile ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Denizbank ve Akbank tarafından yapılan kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Cep telefonu üzerinden mesaj atarak, kredi kullanmak için Akbank şubeleri üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına gönderin. Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihi yazarak bu mesajı: Cebimde Kredi Numarası olan 32 80 numarasına SMS atmanız durumunda kredi onayı alıp almadığınızı 5 dakikada öğrenirsiniz.