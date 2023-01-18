Garanti bankası 7000 TL ödeme haberi doğru çıktı! Banka hesabı olanlara ödeme yapacak

Garanti Bankası , resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden başlatmış olduğu yeni kampanya ile birlikte nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Garanti Bankası, 7000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini kendi banka müşterilerine hızlı bir şekilde verecektir. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirerek ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri, internet üzerinden alabilirsiniz.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Garanti Bankası yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında bireysel müşterilere 18 yaşından büyük olması durumunda kendi banka hesapları üzerinden 7000 TL ödeme verecek. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde kredi almak istiyorlarsa yine Garanti Bankası tarafından başlatılan bu kredi kampanyasına katılabilir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu duyurularda nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir.

Garanti Bankası Emekli Kredisi Kampanyası

Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyaları, özelliklede emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşları kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız, yüksek limitte borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi kullanabilir, kredi borçlarınızı hesabınıza yatırabilir veya nakit kredi olarakta tüm banka borcunuzu tek bir yerde ödem, o kolaylığı sağlayabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimliğiniz ve gelir belgenizi de birlikte işlemlerini gerçekleştirebiliriz, sadece 7000 TL değil, daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirsiniz.