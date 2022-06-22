Nakit Ödemeleri İçin Tarih 30 Haziran Son! Başvuru Yapacak Olan Kişilere 36 Ay Vadeli Nakit Başladı
Nakit ödemesi almak isteyen vatandaşlar, 30 Hazirana kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası yapacağını açıkladılar.
Nakit ödemesi almak isteyen vatandaşlar, 30 Haziran'a kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası yapacağını açıkladılar. Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 1400 ve üzerinde kredi puanı olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceği açıklandı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ay sonuna kadar vermiş olduğu tüm kredilerde, ihtiyaç kredisi olarak sizlere düşük faiz oranları ile işlem yapacağını duyurdu.
Denizbank üzerinden başlatılacak olan bu kredi kampanyasında cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak müşteri hizmetlerini arayarak Hesabınız varsa, bankanın mobil uygulamasını kullanarak şubelere gitmeden de başvuru yapabilme imkanı sizlere sunulacaktır. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların ayrıca bireysel müşteri olması durumunda 30 Haziran'a kadar en düşük faiz oranlarından yararlanarak gelir belgesiz olarak sadece 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi alacağı söylendi.
Denizbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?
Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak mesaj ile kredi başvurusu yapabilir. Cep telefonunuz üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız ücretli bir mesaj atacak ve atmış olduğunuz bu mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınızda, 3 dakika içerisinde öğreneceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz bu mesaj ile birlikte kredi başvurusunu yapacak olan vatandaşlara anında kredi imkanından faydalanacak onaylanan tutarı ise aynı gün içinde hesabına yatırabilmesi için internet bankacılığını kullanmış olması gerekecektir.