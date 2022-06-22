Nakit Ödemeleri İçin Tarih 30 Haziran Son! Başvuru Yapacak Olan Kişilere 36 Ay Vadeli Nakit Başladı

Nakit ödemesi almak isteyen vatandaşlar, 30 Haziran'a kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası yapacağını açıkladılar. Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 1400 ve üzerinde kredi puanı olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceği açıklandı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ay sonuna kadar vermiş olduğu tüm kredilerde, ihtiyaç kredisi olarak sizlere düşük faiz oranları ile işlem yapacağını duyurdu.

Denizbank üzerinden başlatılacak olan bu kredi kampanyasında cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak müşteri hizmetlerini arayarak Hesabınız varsa, bankanın mobil uygulamasını kullanarak şubelere gitmeden de başvuru yapabilme imkanı sizlere sunulacaktır. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların ayrıca bireysel müşteri olması durumunda 30 Haziran'a kadar en düşük faiz oranlarından yararlanarak gelir belgesiz olarak sadece 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi alacağı söylendi.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?