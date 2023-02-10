Nakit ödemeleri devam ediyor! Banka hesabı olanlar hemen alacak!

Bankalar tarafından yapılan son zamanlardaki ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte nakit ödemeleri devam ettiği açıklandı. Özel bankalar üzerinden başlatılan bu kampanyalarda özellikle nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalar hesapları yaptırılarak kullandırılıyor. Denizbank, ve Akbank tarafından yapılan bu kampanyada özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar hemen aynı gün içinde ödemeler verileceği açıklandı.

50000 TL üzerinde kredi kullanacak olan vatandaşlara da destek verecek olan kamu bankaları ile birlikte özel bankalar, yapmış oldukları bu kampanyaları sürekli olarak güncel, resmi internet siteleri üzerinden duyurmaya devam ediyor. yapılan yeni kampanyada özellikle, Denizbank ve Akbank tarafından yapılan kampanya, sizler için araştırdık ve nasıl başvuru yapabileceğinizi sizlere söyleyeceğiz.

BAŞVURU

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına gelin kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderin. Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, ihtiyaç kredisi başvurunuzu banka şubelerine gitmeden SMS ile yapabilirsiniz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.

Denizbank ve Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, isterlerse bu banka hesapları üzerinden alacakları internet şifreleriyle birlikte de kredi ödemelerini hesaplarına hızlı birşekilde yatırabileceğini de söyleyebiliriz. Denizbank ve Akbank üzerinden yapılacak olan tüm başvurularda, ihtiyaç kredisi ödemesi alacak olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.