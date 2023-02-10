Ziraat Bankası, Şubat kampanyası sevindirdi: Müşteri olmayanlarda 100.000 TL ödeme alacak

Ziraat Bankası üzerinden yapılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Ziraat Bankası üzerinden başlatılan yeni kredi kampanyasında müşteri olmayan vatandaşlar da 100000 TL'ye kadar ödeme alabilecekler. Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda 24 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan kişilere Ziraat Bankası, 100000 TL'ye kadar ödeme vermektedir.

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, emekli olan kişilere de ödeme verecek...

Emekli maaşı, bu bankada olmayan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, Ziraat Bankası şubelerine giderek emekli maaşı hesabını taşımaları halinde hem ihtiyaç kredisi kullanabilecekler hem borç kapatma kredisi alabilecekler hem de emekli promosyonu hesabına yatırabileceklerdir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş almayı istiyorsanız, en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası şubat ayı ihtiyaç kredisi kampanyası...

Ziraat bankası'nda düşük faiz oranları ile birlikte kredi alabileceğiniz, şubat ayı kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, banka şubelerinden banka internet sitesi üzerinden ön onay alarak kredi başvurusu yapabilir. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapacağınız işlemlerde bireysel müşteri temsilcisi üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi Başvuru formunu düzenli olarak doldurmanız durumunda sizlere kredi ödemeleri verilmektedir. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılacak olan tüm kredi başvurularında uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemesi yapabilirsiniz.

Banka müşterisi olan vatandaşlarda bu kredilerden yararlanabiliyor...

Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kredi, sizlere mobil uygulamalar üzerinden verilmektedir. Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak başvurunuzu gerçekleştirebilir ve 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden daha önce kredi kullanan ve düzenli ödemeler yapan vatandaşlara banka düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlamaktadır.