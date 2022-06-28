Nakit ödemeleri bugün hesaplarda görülüyor! Son dakika haber

Para ihtiyacı olan ve ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar Akbank üzerinden yeni bir kampanyaya başvuru yaparak hızlı bir şekilde nakit ödemelerini hesaplarına yatırabiliyor. Akbank Haziran ayında yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte öne çıkan bankaların başında gelmektedir. Akbank resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar banka şubelerine gitmeden Akbank direkt uygulaması üzerinden hem bankacılık işlemlerini 7 gün 24 saat yapabilecek hem de kredi işlemlerini buradan yaparak hesaplarına ödemeleri banka şubelerine gitmeden alabilecek.

Akbank'ın başlatmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanacakları bu kredilerde şartlara uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde kredilerini SMS atarak da alabilmektedir.

Banka resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında Kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda işlem yapacağını açıkladı. Emekli olan sigortalı olarak çalışan devlet memuru olan ve ticari müşteriler Kredi başvurularını gerçekleştirerek acil ihtiyaçları olması durumunda bankalar üzerinden hemen ödeme alabilecektir.

Akbank üzerinden sms ile başvuru yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaramızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına gönderilmiş mesaj sonrasında banka 36 ay vadeye kadar sizlere Kredi değerlendirmesi yapacak ve 50.000 TL'ye kadar ne kadar onay aldığınızı mesaj olarak gönderecek.

Akbank müşterisi olan vatandaşlar ise Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden veya Akbank direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanabiliyor. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacağımız Kredi başvurularında şartları uygun olan vatandaşlar aynı gün içinde krediyi hemen hesaplarına yatırabiliyor.