TC Kimlik Numarası Sonu 4-6-8 Olanlara 10.000 TL Ödeme Yapılıyor!

T.c kimlik numarası üzerinden 10.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için yeni kampanya duyurusu bugün itibariyle başladı. Acil kredi isteyen kişiler özellikle Kurban Bayramı gelmeden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa TC kimlik numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilecek ve kredi kullanabilecektir. Qnb Finansbank başlatmış olduğu Bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı.

Qnb Finansbank resmi internet sitesi üzerinde yapılan duyuruda banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan herkesin başvurularını sms ile yapacağını duyurdu.

T.c kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte Kredi kullanacak olan vatandaşlar acil ihtiyaçları olması durumunda Bu bankanın başlatmış olduğu kredi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde Kurban bayramı'na kadar ihtiyaç kredisi kullanabilir bayram sonrasında ödemelere başlayabilir.

Sms ile başvuru imkanı sağlanmaktadır

T.c kimlik numarası üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar t.c kimlik numarasını 50-30 numarasına göndermesi durumunda qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacak.

Kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden kredilerini anında hesaplarına atabilecek. Kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda Finansbank'ın genel müdürlüğü sizin Kredi sorgulamanızı otomatik olarak yaparak ne kadar kredi onay aldığınızı sms ile göndermiş olduğunuz cep telefonuna mesaj ile bildirim gönderecektir.

Onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde kendi hesabınıza yatırmak istiyorsanız bankada internet bankacılığı kullanmanız şart. Qnb mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi hesabınıza hemen ödemesini alabileceğiniz bir kampanyadır.