Özel bankalar, bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 33.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ödeme alabilecekler. Kampanya, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi imkanı sunmaktadır ve internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmuştur.

Kampanya Detayları

Kampanyada, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 33.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecektir.

Kredi kullanacak müşterilere 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılacaktır.

Başvuru için gelir belgesi gerekli olmayacaktır.

Banka kredi puanı yüksek olan ve daha önce kredi kullanmış olan müşterilere öncelik verilecektir.

Başvuru Yöntemleri

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan müşteriler, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan nakit kredi başvurusunu gerçekleştirebilirler.

Başvuru için cep telefonlarından SMS ile de başvuruda bulunmak mümkündür. Başvuruda "kredi" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarasını ekleyerek mesajı 32 80 numarasına göndermek yeterli olacaktır.

Kredi Onayı ve Kullanımı

Başvurusu onaylanan müşterilere 36 ay vadeli olarak hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanacaktır.

Kredi onayı alındıktan sonra müşteriler 3 ay ertelemeli olarak kredilerini kullanabilirler.

Kredi kullanımı için şubeye gitmeye gerek yoktur.

Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan bu özel kredi kampanyası, bankamatik kartı kullanan müşterilere hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Başvuru için gelir belgesi istenmemesi ve SMS ile başvuru yapılabilmesi bu kampanyayı cazip hale getirmektedir. Kampanyaya katılarak onay alacak olan müşteriler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kullanabileceklerdir.