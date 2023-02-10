Nakit kredi kullanacaklara önemli haber: Denizbank duyurdu, 40.000 TL ödeyecek

Denizbank üzerinden başlatılan yeni kampanya ile birlikte 40000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz bir kredi paketi hazırlandı. Denizbank resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan kampanyada 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, Denizbank tarafından ay sonuna kadar düşük faizli ödeme verilecek. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulamada daha önce çalışmış olduğunuz, bankalardaki kredi ve kredi kartı ödemelerinizi incelenecek ve banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlar, kredi alabileceklerdir.

Acil kredi ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için Denizbank, başlatmış olduğu bu kredi kampanyasında bireysel müşterilere 36 ay vadeli 40000 TL'ye kadar olan tüm kredi ödemelerinde gelir belgesi istemeden işlem yapmaktadır.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olduğunu düşünen her vatandaş cep telefonları üzerinden mesaj atarak, cebimde kredi kampanyasına katılabilir. Cebimde kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız kredim yazıp boşluk bırakıp, 11 haneli TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi de gün ay yıl olarak yazdıktan sonra bu mesaja 32 80 numarasına gönderebilirsiniz. Denizbank üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hızlı birşekilde sonuç verilir ve onaylanan kredilerde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara, Denizbank, Emekli Kredisi Kampanyası adı altında da işlem yaparak emekli maaşını bu bankaya taşıyan kişilere kredi ödemesi vermektedir. Emekli olup, kredi kullanacak olan vatandaşlar, maaş müşterisi olmaları durumunda daha yüksek limitlerde krediler kullanabiliyorlar.