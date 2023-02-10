Emekli ödemesi alacak kişiler dikkat: Akbank açıkladı, 200.000 TL'ye Kadar Limit Hazırladı!

Emekli maaş hesabınız üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, Akbank üzerinden 200.000 TL'ye kadar artık emekli kredisi, kullanmanız mümkün olacak. Akbank Emekli Kredisi Kampanyası adı altında başlatılan bu kampanyalarda uygun faizlerle kredi ödemeleri, sizlere hızlı bir şekilde verilecektir. Akbank, emekli kredisi kullanmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli kredi paketleriyle birlikte banka hesapları üzerinden işlem yapılmaktadır.

Emekli maaş hesapları üzerinden ödemeler olacak...

Akbank, yaptığı duyuruda, şubat ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin maaşlarını bu bankaya taşıyarak, kullanabilecekleri 200000 TL kredilerde, 12 ay vadeli ödeme tablosu oluşturuyor. En düşük faiz oranları ile birlikte kredi işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz hızlı bir şekilde bankadan onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, emekli maaşınızın Akbank, üzerinde olması durumunda dilediğiniz zaman dilediğiniz yöntemler ile birlikte kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Akbank, emekli maaş hesabınız üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde onay almak istiyorsanız, banka müşterisi olan tüm vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir, buradan emekli kredisi olarak istedikleri limitlerde maaşlarına göre, kredi kullanabilir. Emekli maaşı Akbank, üzerinde olan vatandaşlar, daha önce kredi kullanmış olmaları durumunda da düzenli ödemeler yapmışlar ise 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme alabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara aynı zamanda banka şubeleri, 444 25 25 çağrı merkez numarası ve Akbank ATM'si üzerinden de başvuru yapılabiliyor.