Nakit kredi kullanacak olan kişiler hesaplarını bugün itibariyle ödemeler başladı

Denizbank yapmış olduğu yeni kampanyada vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi yapacağını duyurmuştu. Bayramdan önce başlatılan bu kampanya sonrasında Kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlemler yapılarak Kredi imkânından sağlanmalarına olanak sağlanacak. Temmuz ayı ve ağustos ayı içerisinde de kampanya devam edecek ve başvurusunu yapan vatandaşlar hesapları olması durumunda şubelere gitmeden işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilecekler. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda SMS atarak da kredi onayı alacağı haberinin altını çizdi.

Denizbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız bu bankanın en kolay kredi başvuru yöntemlerinden bir tanesi olan sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve cebimde kredi kampanyası ile birlikte düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.

Cebimde Kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numarasını yazarak bu mesajı 3280 numarasına göndermeniz durumunda banka sizin kimlik numaranız üzerinden otomatik olarak sorgulama yaparak ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri gönderecektir.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar üç ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanabiliyor.

Denizbank hesabı olan vatandaşlar sms ile onay almaları durumunda Denizbank mobil uygulaması şifresini internet bankacılığı uygulaması üzerinden giriş yaparak kredi banka şubelerine gitmeden de kullanabiliyor.