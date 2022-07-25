Emekli maaşı alan vatandaşlara 20.000 TL ödeme Bugün başladı

Emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmanızı sizlere imkan sağlanmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar bu kampanyalara katılarak işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek ve kullanacakları kredilerde 36 ay vadeli 20.000 TL'ye kadar krediyi gelir belgesiz olarak hesaplarına yatırabileceklerdir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanacak olan kişilere banka 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Daha önce emekli maaşı hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmanız durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirerek Kredi imkanı sunulmaktadır.

Nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan kredi tutarı kadar hesabınızı ödeme yapılır. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte de bu Kredi kampanyasına katılabiliyorsunuz. Emekli maaşını alan ve bankalardan kredi kullanmak isteyen vatandaşları işlem yapılacak olan bu Kredi kampanyasında şartlara uygun olan vatandaşların 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecekleri Haberi geldi.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler emekli maaşı hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan Kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan Kredi tutarını hemen aynı gün içinde yine internet bankacılığı uygulaması üzerinden Kendi hesabına yatırabilecektir. Özellikle internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar daha yüksek limitlerde kredi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştiren kişiler gelir belgesiz ve masrafsız Kredi kullanırlar.