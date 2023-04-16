Nakit İhtiyacınıza Çözüm Var! 2 Bankadan Ödeme Var, Bu Bankalar "Gelir Belgesiz" Ödeme Yapacak

Nakit ihtiyacı olanlar için başlatılan gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyası, iki banka aracılığıyla 30.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Kimlik numaranızı kullanarak gerçekleştireceğiniz başvurunuzun ardından, uygun şartlarla birlikte krediniz hesabınıza yatırılacaktır.

QNB Finansbank ve TEB Bankası tarafından başlatılan gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, SMS Kredi servisi aracılığıyla kolayca başvurularını gerçekleştirebilirler. Kimlik numarası üzerinden yapılan başvuruların hemen ardından kredi onayı da alınabilmektedir. Başvuru sahipleri, 36 ay vadeli ve 50.000 TL'ye kadar kredi kullanımı da gerçekleştirebilirler.

Başvurularını şubeler üzerinden de gerçekleştirebilen vatandaşlar, bu kampanya ile birlikte gelir belgesi sunmadan ihtiyaç kredisi kullanma imkanına sahip olmaktadırlar. Bu sayede, acil nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilirler.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi almak isteyenlere yönelik bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında, TC kimlik numarasını 5030 numarasına gönderenler, gelir belgesi olmadan 30.000 TL'ye kadar kredi onayı alabilirler. Bu kredi, acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için özellikle uygun bir seçenektir.

QNB Finansbank'ın İhtiyaç Kredisi kampanyası, bireysel müşterilerin yanı sıra 18 yaşından büyük herkes için geçerlidir. SMS ile kredi başvurusu yapanlar, banka tarafından kredi puanlarına bakılarak kredi onayı alabilirler. Kampanya, düşük faiz oranları ile müşterilerine avantajlı kredi imkanı sunarken, ekonomik sıkıntılar yaşayan müşterilerine de destek olmayı hedeflemektedir.

QNB Finansbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenler, sadece TC kimlik numaralarını 5030 numarasına göndererek hızlı ve kolay bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu kampanya ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

TEB BANKASI İLE KREDİ BAŞVURUSU YAPMAK

TEB Bankası, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi başvurularını kolaylaştıran bir hizmet sunmaktadır. TEB Bankası'ndan ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler, TC kimlik numaralarını 44 66 numarasına SMS olarak göndererek kredi başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlanması için banka kredi şartlarına göre uygunluğunuzu değerlendirir ve 5 dakika içinde size sonucu SMS yoluyla bildirir.

TEB Bankası'nın kredi başvuru şartlarına uygun olan müşteriler, ihtiyaçları doğrultusunda 30.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi başvurusunda bulunabilirler. Başvuru yapmak isteyen müşteriler, bankanın internet bankacılığı uygulaması olan "cepteteb" üzerinden de kredi başvurusu yapabilirler. Cepteteb uygulaması, müşterilerin herhangi bir zamanda kredi başvurusu yapabileceği hızlı ve güvenli bir yöntemdir.

TEB Bankası, müşterilerine düşük faiz oranları ile birlikte hızlı ve kolay bir şekilde kredi başvuru imkanı sunmaktadır. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, bankanın SMS kredi servisi veya cepteteb uygulamasını kullanarak kolayca başvuru yapabilirler.