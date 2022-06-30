Denizbank kredi kampanyasına katılmak isteyenlere anında ödemeli kredi kampanyasına katılacaksanız aynı gün ödemeli kredi için başvuru yapmanız gerekiyor. Denizbank Nakit isteyenler için yaş sınırını belirledi! 18-65 yaş arasında 55.000 TL ödeme kampanyasına sadece bireysel müşteriler katılacak ve kredi alacak kişilere uygun faizlerle ödemeler verilecektir. Kredi ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi almak isteyenlere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir.

İhtiyaç kredisi alacak kişiler, banka kredi notuna göre ödeme alabilmektedir. Banka kredi notu uygun olan kişiler, SMS atarak veya internet bankacılığını kullanarak kredi alabileceksiniz. Denizbank 18 ile 65 yaş arasında olan kişilere, uygun faizlerle bu krediler ödenecektir. Kredi başvurusu için banka şubelerine gitmek istiyorsanız da sadece gelir belgesi ile işlem yapabilirsiniz.

Denizbank SMS ile kredi başvurusu

Denizbank SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, şartlara uygun olan kişilere uygun faizlerle kredi imkanı sunulmaktadır. Kredi onayı almak istiyorsanız, başvurunuzu hemen banka şubelerine gitmeden SMS ile yapacaksınız. SMS ile kredi için başvurunuzu yapmak istiyorsanız, KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi almış olacak ve kredinizi ayn gün içinde kullanacaksınız.

Denizbank mobil uygulaması üzerinden de kredi almanız mümkündür. Banka kredi notu yüksek olan kişilere, uygun faizlerle mobil uygulaması üzerinden kredi vermektedir. Bu kredilerde şartlara göre işlem yapılır ve anında kredi ödemesi alınır. Mobil uygulama üzerinden 36 ay vadeye kadar 50 bin TL kullanırsınız. Emekli ve bireysel olan tüm müşteriler kredilerini aynı gün içinde alacaklardır.