Nakit İhtiyacına Çözüm Geldi! 55.000 TL'ye Kadar Nakit Alacak Kişilere Hemen Ödeme. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 55.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak bu kampanyadan yararlanmak istiyorlarsa, 3 ay ertelemeli olarak Denizbank'ın başlattığı kredi kampanyasına hemen başvuru gerçekleştirebiliyor.

Denizbank, kendi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de yapmış olduğu bu duyuru sonrasında cep telefonları üzerinden SMS atarak, cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara kredi puanına göre, onay vereceğini açıkladı.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, 18 yaşından büyük olması ve banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi olabileceğini söyleyebiliriz. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olan bu kredi kampanyalarına katılmak istiyorlarsa hemen en yakın banka şubesine giderek işlemlerini yaparak, kredi kullanabilmektedir.

"Denizbank, SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaramızı yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderin. "

Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri sizlere, SMS ile göndermektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmından atacağınız ücretli mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz. Cebimde kredi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Denizbank üzerinden ayrıca mobil uygulama aracılığı ile de istedikleri zaman kredi imkanından faydalanabiliyor. Denizbank, Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler internet bankacılığına giriş yaparak buradan istedikleri zaman kredi başvurusu yapabilir, onaylanan tutarı da hemen aynı gün içinde kendi hesabına yatırabilir.