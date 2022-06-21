Son dakika banka haberi: 21 Haziran - 30 Haziran Arasında Hesaplarınıza 30.000 TL Ödeme Verilecek. Banka üzerinden 30000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişilere açıklama yapıldı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ve bankalar üzerinden kredi almak istiyorsanız, ay sonuna kadar yapacağınız kredilerde gelir belgesiz olarak SMS ile işlem yapabileceğiniz kampanya duyuruldu. Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte, şubelere gitmenize gerek kalmadan sizlere 30000 TL'ye kadar ödeme yapacak bankalar açıklandı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bu kampanyalara katılmak istiyorsa ilkönce banka kredi puanım uygun bir vatandaş olması gerekmektedir. Banka kredi puanı düşük olan kişiler maalesef kredi onayı alamayacaklardır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi kullanmak istiyorsanız da ücretli bir mesaj atmanız gerektiğinizi bilmeniz gerekiyor.

30.000 TL kadar ihtiyaç kredisi başvurusu Akbank üzerinden nasıl yapılır?

Akbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyalarında şartlara uygun olan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlayan bankaların başında gelmektedir. 30000 TL SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli, toplamda ise 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sunulmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu nakit, kampanyadan faydalanacak olan mutat taşlar ve SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsa, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına göndermesi yeterlidir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlere hızlı bir şekilde kredi verecek olan bu bankadan banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekiyor.

Akbank Direkt uygulamasını kullanan vatandaşlar ise şubelere gitmeden, başvurularını, Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden giriş yaparak, bireysel müşteri temsilcisi üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte hemen işlem yapabilmektedir. Akbank kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 44 25 numarasına göndermiş oldukları mesaj sonrasında onay alırsak ve bu bankada hesapları varsa hemen internet bankacılığı şifresi alarak, Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan 30000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisine hemen kendi hesabına yatırabilir.