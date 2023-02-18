Nakit ihtiyacı olanlara iyi haber: Garanti bankası 70.000 TL'ye kadar kredi kampanyası başlattı

SON DAKİKA: Garanti Bankası üzerinden 70000 TL'ye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredisi kampanyalarının resmi olarak başladığı açıklandı. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara yapılan bu kampanyada uygun faizlerle ödemeler gerçekleştirilecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşlar, hızlı bir şekilde 70000 TL kredi ödemesi alabiliyor ve bankadan kredi kullanabiliyorlar.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, 70000 TL'ye kadar alacağınız bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabilirsiniz. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde bildirimler olarak verilen bu kredilerde işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda uygun faiz oranlarından yararlanarak 24 ay vadeli kredi alabilecekleri, kampanya hazırlandı.

Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Garanti Bankası tarafından verilecek olan Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilir ve banka üzerinden kredi kullanmanız durumunda, hesabınıza hızlı bir şekilde ödemeler verilmekte. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde ödemeler gerçekleştiriliyor ve kredi kullandırılır.

Acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu adı altında verilecek olan bu kredilerden yararlanmak isteyen tüm müşterilerin garanti Bankası müşterisi olması durumunda mobil uygulamalar üzerinden de yüksek limitli krediler kullanabiliyorlar. Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurularında uygun faizlerle kredi kullanacak olan tüm vatandaşların 5 dakikada hesapların alacakları ödemelerde banka müşterisi olan kişilerin düşük faizli kredi alabileceğini söylemek isteriz.