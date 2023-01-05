 Devlet İhtiyaç Sahiplerine Her ay 4.170 TL Yatırıyor

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından yapılan ve başvuruda bulunan kişilerin incelemesini yaptıktan sonra onay alan vatandaşlara yönelik olarak her ay düzenli 4170 TL ödeme yapacağını duyurdu. E-devlet ekranından T.C. kimlik numaraları ile birlikte başvuracak vatandaşlar Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olma koşulu ile birlikte başvuru yapacaklar. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından büyük müjde verildi. Şu an için başvuru ekranları açık konumda ve aylık olarak 4170 TL almak isteyen vatandaşlar şartları sağladıkları takdirde bu yardım parasına kavuşabilecek.

15 Ocak’ta Yardım Parası Yatırılacak

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak yapılan 4170 TL’lik yardım 2023 yılına girilmesi ile birlikte de 2022 yılında olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. 2023 yılına girmesi ile birlikte Yeni yılda yardımlara da zam oranı kapıda. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından zamlı olarak ödenecek sosyal yardımlar ise bugün duyurulmuş. Başvuru şartlarını sağlayan ve zamanı içerisinde başvuru yapan vatandaşlara yönelik olarak her ay düzenli olarak 4.170 TL sosyal yardım parası yatırılacak.

Sosyal yardım parası için başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek ve geç kalmadan tamamlayan vatandaşlara ise 15 Ocak 2023 tarihinde ilk maaşları hesaplarına yatırılmış olacak. Asgari ücret ile birlikte gelen zam haberleri ve aynı şekilde memur ve emeklilere yönelik olarak yapılan zamların hemen ardından sosyal yardımlara da belirli oranlarda artış yapıldı. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı aracılığı ile her ay düzenli olarak ödenen engelli maaşı evde bakım maaşı 65 yaş aylığı gibi sosyal ödemeler Ocak 2023 yılına girilmesi ile birlikte zamlı olarak yatırılacak.