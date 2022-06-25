Emekliye Faizsiz Kredi Duyurusu Yapıldı! Başvuru Yapan Emekli 0 Faizli Alacak. Emekli olan vatandaşlara faizsiz ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Katılım bankaları üzerinden başvuru yapmak isteyen emekliler, bilindiği gibi bu bankalar üzerinden İslami şartlara uygun olarak bankacılık işlemleri yapacakları için faizsiz olarak ihtiyaç kredilerinde kullanabilmektedir.

Emekli maaşlarınızı katılım bankaları şubeleri üzerinden alıyorsanız, tüm bankacılık işlemlerinizde olduğu gibi ihtiyaç kredisi konut kredisi ve taşıt kredisini kullanmak istiyorsanız, bankalar, sizlere, faizsiz olarak işlem yapmaktadır.

Emekliye faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Emekli, faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak istiyorsa, başvurularını hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden de yapabilmektedir. ülkemizde bulunan katılım bankalarından olan Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, kamu katılım bankası olarak hizmet verdiği için emekli olan vatandaşların tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelmekte.

Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar bankalara gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kampanyalarına sadece 50000 TL'ye kadar onay alabiliyorlar. Size en yakın Ziraat Katılım Bankası veya Vakıf Katılım Bankası şubelerine giderek kimliğinizle birlikte öncelikli olarak maaş taşımasını yapmanız gerekiyor ve daha sonra kredi için başvuruda bulunmanız gerekiyor.

Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar, Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası üzerinden emekli maaşları hesapları üzerinden faizsiz ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Faizsiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, ayrıca diğer kredi türlerinden de başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda bu bankadan sıfır faizli olarak işlem yapabiliyor.

Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası yapmış oldukları bankacılık işlemlerinde faiz yerine kar payı oranı uygulayacağını bilmeniz gerekmektedir. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası yapmış oldukları tüm bankacılık işlemlerinde kar payı oranı, uygular ve diğer bankalara nazaran daha düşük kar payı oranlarıyla sizlere imkan sunar.