Türkiye'de yaşanan finansal gelişmeler ışığında vatandaşlar zorlu bir dönemden geçiyor. İnsanlar bütçelerini desteklemenin ya da borçlarını ödemenin yollarını bulmak zorunda kalıyorlar. Ancak bu iş hiç de kolay değil. Tüketici kredisi faiz oranları yükselirken, TEB düşük faiz oranı ile dikkatleri çekiyor. İşte detaylar.

Son dönemde nakde ihtiyaç duyanlar kendilerini bir ikilem içinde buluyor ve hangi adımları atacaklarından emin olamıyorlar. Bir yanda borçlar bir yanda yüksek faiz oranlı banka kredileri. Tüm bu olumsuzlukların ortasında TEB'in bireysel kredi kampanyası çok ihtiyaç duyulan bir çare olarak ortaya çıktı. TEB, müşterilerine son derece düşük faizli ihtiyaç kredisi sunarak hoş bir sürpriz yaptı. Bu duyuru, finansal yardım arayan bireyler için bir umut ışığı oldu. İşte ayrıntılar.

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ KAÇ TAKSİTLE ALINABİLİYOR?

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını anlayan bir banka olan TEB, kısa bir süre önce benzersiz bir bireysel kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya, müşterilere bütçelerini dengelemek veya diğer ihtiyaçlarını finanse etmek için ihtiyaç duydukları fonları elde etmek için inanılmaz derecede cazip bir fırsat sunuyor.

TEB'in bireysel kredi kampanyası müşterilere çok ihtiyaç duydukları nakit desteği sağlarken, bu teklife eşlik eden bazı kurallar olduğunu belirtelim. İlk kural azami vade süresi ile ilgilidir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler 36 aya kadar geri ödeme süresinden yararlanabiliyor. Ancak, bu teklife uygulanan bir kredi limiti vardır. Müşteriler 36 aylık geri ödeme süresi ile 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirler. Kredi tutarının bu limiti aşması durumunda sistem otomatik olarak vade süresini en fazla 24 ay olarak ayarlıyor.

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

TEB'in İhtiyaç Kredisi kampanyası kapsamında 36 ay vadeli 50.000 TL kredinin aylık taksit tutarı 2.146 TL'dir. Bu hesaplama aylık yüzde 1,98 faiz oranı üzerinden yapılmıştır.